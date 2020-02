Die Rapperin 070 Shake : Alleinsein fühlt sich manchmal einsam an

Warum nicht den Herzschmerz und all die Traurigkeit mit Euphorie besingen? Ein Treffen mit der Rapperin und Sängerin 070 Shake aus New Jersey.

Die Sängerin 070 Shake, 22, benannt nach den ersten drei Ziffern der Postleitzahl ihres Heimatbezirks in New Jersey. Bild: Universal

Kurz vor dem Ende des Konzerts macht 070 Shake eine Pause zwischen zwei Liedern und sagt: „We gonna be okay, all right?“ Da sind ihre Haare schon klatschnass und die meisten im Berliner Club „Bi Nuu“ fast genauso verschwitzt. Wie soll man das übersetzen? Es wird schon gut werden, okay? Bei der Sängerin klingt der Satz so, als könne er alles sein: ein Versprechen ans Publikum, eine Erinnerung für sich selbst, eine zweifelnde Frage, auf die sie von irgendwo ein Ja hören will.

Danielle Balbuena aus New Jersey ist eine Musikerin, wie es auch 2020 nicht viele gibt. Sie hat absolut keine Lust, sich als Sexobjekt, ja, überhaupt in einer klaren Rolle zu inszenieren. Oft trägt sie Lederjacketts, schwere Metallketten und Plateauschuhe. Mit zweiundzwanzig hat sie eine Stimme, als hätte sie ihr Leben lang Whiskey und den Aschenbecher vom Vorabend gefrühstückt. Zeigt man im Freundeskreis ein Video von ihr, kommt meist als erste Reaktion: Wer ist der Typ?

Eine Art von Freiheit

Anfang 2016 fiel sie auf einem Song der Crew 070 auf, benannt nach den ersten drei Ziffern der Postleitzahl ihres Heimatbezirks North Bergen in New Jersey. „Freestyle“ heißt das achtminütige Lied, auf dem sich die Mitglieder vorstellten, und die Jungs machten den Fehler, dass sie der Frau in der Crew den Vortritt ließen. Wie die achtzehnjährige 070 Shake im Video auf der Tribüne eines Sportplatzes sitzt und die Typen neben sich innerhalb der ersten zwei Minuten dermaßen in Grund und Boden rappt, dass deren Strophen danach bloß noch wie Werbung für sie wirken – das macht bis heute Spaß, anzusehen. Die Namen der anderen Crewmitglieder sind vergessen, 070 Shake bekam einen Vertrag bei „G.O.O.D. Music“, dem Label des Musikwahnsinnigen Kanye West.

Sie wird ein Tipp bleiben

Die EP „Glitter“ erschien, auf der 070 Shake schon weniger rappte und mehr sang, düstere Texte, aber mit catchy Melodien, sodass man sich erschrocken dabei ertappte, Zeilen über Selbstmordfantasien mitzusummen. Anders als einige männliche Rapper machte 070 Shake jedoch nie den Eindruck, sich im Selbstmitleid zu suhlen oder aus ihren psychischen Problemen eine Posse zu machen, sondern wirklich wegkommen zu wollen von den Drogen und Depressionen. 2018 sorgte sie auf Kanye Wests Album „Ye“ für eine der wenigen im Gedächtnis gebliebenen Stellen. Auf dem Song „Ghost Town“ sang sie: „And nothing hurts anymore, I feel kinda free“. Frei fühlte sie sich nicht. Irgendwie frei.

Nach Gastauftritten bei den Großen, vom Rap-Altmeister Nas zur Popqueen Beyoncé, hat 070 Shake vor zwei Wochen ihr seit Langem angekündigtes Debüt veröffentlicht. „Modus Vivendi“ heißt das Album, und vom Rap ist da bloß noch seine rohe Aggro-Energie übrig. Auf manchen Liedern klingt 070 Shake jetzt eher nach den Balladen ihres Vorbilds Alicia Keys, motivierende Powersongs, die in Stadien funktionierten. Ganz nach oben in die Charts hat sie ihr Debüt trotzdem nicht gebracht, sie wird ein Tipp bleiben, den man im Freundeskreis teilt, wie in den letzten Jahren.