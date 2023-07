Er verkaufte Millionen Alben und gewann 20 Grammys: Tony Bennett galt als der letzte große Jazzsänger Amerikas. Nun ist er in New York gestorben.

Jazzmusiker Tony Bennett 2019 bei einem Auftritt in New York. Bild: dpa

Der amerikanische Jazz-Sänger und Entertainer Tony Bennett ist tot. Das gab seine Pressesprecherin Sylvia Weiner bekannt, wie die „New York Times“ am Freitag berichtete. Demnach starb er in New York. 2016 hatten Ärzte eine Alzheimer-Erkrankung diagnostiziert; fünf Jahre später machte Bennett sie öffentlich. Trotz seiner Krankheit nahm er weiterhin Platten auf. Seinen letzten öffentlichen Auftritt hatte er 2021 in der Radio City Music Hall mit Lady Gaga.

Bennett gilt als einer der letzten großen Jazz-Sänger des Landes. Sein erstes Album veröffentlichte er 1952, sein letztes Nummer Eins-Album gelang ihm mit 85 Jahren. Besonders erfolgreich war er in den Fünfziger und Sechziger Jahren. Streng genommen war Bennett kein klassischer Jazz-Sänger, aber er machte Karriere mit Jazz-Combos und Big Bands und dem Pianisten Bill Evans. Zu seinen Einflüssen zählte er Al Jolson, Bing Crosby, später auch Frank Sinatra, Billie Holiday und Judy Garland. Sinatra nannte ihn den größten populären Sänger der Welt.

Bennett wurde 1926 als Anthony Dominick Benedetto im New Yorker Stadtteil Queens geboren. Seine Eltern waren italienische Einwanderer, sein Vater arbeitete als Lebensmittelhändler, seine Mutter als Näherin. Er begann schon als Kind zu singen, lernte mehr über Musik und Bildende Kunst an der New York’s High School of Industrial Art und wurde schließlich 1944 zum Militärdienst eingezogen. In Europa musste er Dienst an der Front leisten und war an der Befreiung eines Konzentrationslagers beteiligt. Nach Ende des Krieges sang er in einer Band der Streitkräfte.

Seine Songs zeichneten sich schon früh durch eine besondere Wärme, Emotionalität und stimmliche Klarheit aus. Zu seinen großen Hits gehörte „I Left My Heart in San Francisco“ von 1962. In späteren Jahren sang er das Duett „Body and Soul“ mit Amy Winehouse, veröffentlichte ein Album mit Diana Krall und nahm einige Songs mit Lady Gaga auf. So gewann er noch in hohem Alter ein junges Publikum für sich.

Das tägliche News-Quiz Stellen Sie Ihr Wissen im neuen FAZ.NET-News-Quiz unter Beweis, und vergleichen Sie sich mit anderen Lesern. Zum News-Quiz

Der Kritiker Will Friedwald schrieb in „A Biographical Guide to the Great Jazz and Pop Singers“, wie ihn die Erkenntnis beeindruckt habe, dass es jemand, der zu Eisenhower-Zeiten großartige Shows gesungen hatte, mit modernen Stilrichtungen wie Heavy Metal und Rap aufnahm.