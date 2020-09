Tonangeber: Sookee, warum bist du keine Quoten-Feministin?

Tonangeber Folge 7

Sookee, warum bist du keine Quoten-Feministin?

Von Johanna Dürrholz und Elena Witzeck

Sookee macht als Sookee keine Musik mehr. Als Begründung gab die feministische Rapikone an: Feminismus ist ein Business geworden. Was sie damit meint, wie die Hiphopbranche für Rapperinnen ist und warum sie jetzt Musik für Kinder macht, erzählt sie in der neuen Folge Tonangeber.