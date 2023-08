Wenn man in diesem Sommer in Italien das Radio anmacht, wehen einem in den Songtexten der aktuellen Sommerhits auffallend viele deutsche Begriffe entgegen. Die aus Bergamo stammende Indie-Band Pinguini Tattici Nucleari singt vom Berliner Berghain. Das Oktoberfest kommt in einem Hit der Sängerin Annalisa und des Rappers Fedez vor, über den alle reden, seit er die neue italienische Regierung in Aufruhr versetzte, weil er öffentlich das Bild eines Staatssekretärs zerstörte, auf dem der in einer Nazi-Uniform posiert (die Regierung protestierte gegen die Zerstörung, nicht gegen den Auftritt). Auch die neapolitanische Band The Kolors, deren Song „Italo Disco“ gerade in allen Bars gespielt wird, dreht ihre Musikvideos gern in Berlin. In Frankreich haben Songs über die Nachbarn schon Tradition: Das französische Elektroduo Mansfield.TYA singt „Auf Wiedersehen“, die Band Film Noir in „Demain Berlin“ über Berchtesgaden.

Wirklich erstaunt ist man dann aber, wenn man sehr weit weg von Deutschland einen schon älteren Song hört, der klingt, als stamme er von einer ziemlich guten französischen Elektropunkband: „Parle-moi de tes rêves“ singt da einer in perfektem Französisch über einen „Petit con“, einen kleinen Idioten – aber dieser Sänger war kein Franzose, sondern ein Deutscher, der sich Tommi Stumpff nannte und 1982 ein Album mit dem Titel „Zu spät Ihr Scheißer. Hier ist: Tommi Stumpff“ veröffentlicht hatte, was die darauf zu findende Mischung aus Anarchismus, Unsinn, Melancholie und intensivem Krawall ziemlich gut auf den Punkt brachte.

Stumpff, geboren 1958, hieß eigentlich Thomas Peters. Als Kind ging er mit seiner Familie nach Paris und Brüssel und dann zurück nach Düsseldorf, wo er 1978 eine der besten deutschen Punkbands, den KFC, mitgründete („Knülle im Politbüro“). Auf Youtube kann man sich anschauen, wie der sehr junge Stumpff in Lederjacke in einem Club den Song „Stumpf ist Trumpf“ aufführt und er dabei „ich bin in Bayern geboren / ich bin in Bayern geblieben, ich bin stumpf“ schreit und die Musik dazu nach vorne ballert. Und wenn man sieht, wie Stumpff seine Texte brüllt, als wolle er den großen Schreier Klaus Kinski in die Ecke krawallen, und wie er gleichzeitig mit dem Mikrofon den ganzen Rockabilly-Glamour herbeigestikuliert: dann versteht man, was für eine Befreiung solche Auftritte in der ganzen überproduzierten und eingeweichten Musik der späten Disco- und Bombast-Rock-Jahre gewesen sein müssen.

Stumpff hat vier Jahre Punk gemacht und sich dann ein paar Synthesizer gekauft – und zwar vor allem, wie er erklärte, weil man damit alleine Musik machen konnte und sich nicht mit anderen Bandmitgliedern abstimmen musste. Nach dem Ende des KFC wurde der studierte Informatiker Stumpff zu einem Pionier des Elektropunk und beeinflusste bis nach Frankreich die aufkommende New- und Dark-Wave-Musik. Mit „Ultra“ und „13 Minuten Massaker“ prägte er die aufkommende Technokultur, bevor er sich 1993 zurückzog und lange in der IT-Branche arbeitete. Ende Juli ist Tommi Stumpff gestorben, und es ist ein Rätsel, warum über ihn, der gleich drei Musikrichtungen vorwegnahm und beeinflusste, in keiner einzigen überregionalen Zeitung ein Nachruf zu lesen war.

Menschen, die ihn kannten, haben ihn trotz der Exzesse und Schlägereien der Frühphase als freundlich in Erinnerung. In den sozialen Medien schlug er manchmal einen ziemlich harten Ton an. Wenn man aber die auf Französisch gesungenen Songs des Gainsbourg-Verehrers Stumpff hört, bekommt man den Eindruck: Solange hier so über die anderen und in ihrer Sprache gesungen wird, kann es nicht so sehr „zu spät“ sein, wie es in einem seiner besten Songs behauptet wird.