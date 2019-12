Tom Neuwirth im Interview : Ich liebe mich unglaublich

Nürnberg, Ende November: Tom Neuwirth, weltberühmt geworden als Conchita Wurst, ist in der Stadt, um mit den Symphonikern und dem Jazz-Arrangeur Thilo Wolf in der Meistersingerhalle aufzutreten. 2014 hatte er als strahlend schöne, bärtige Sängerin Conchita den Eurovision Song Contest mit „Rise Like a Phoenix“ gewonnen. Jetzt erscheint der 31 Jahre alte Österreicher mit kurzen Haaren in schwarzem Overall zum Gespräch, das zwischen den meterdicken Wänden der Kongresshalle am Reichsparteitagsgelände stattfindet, wo die Symphoniker zu Hause sind. Gerade eben ist „Truth over Magnitude“ (Sony) erschienen. Auf seiner dritten Platte firmiert der Künstler nur noch unter: Wurst.

Tobias Rüther Redakteur im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. F.A.Z.



Sie machen jetzt Elektropop. Trotzdem zieht es Sie auf dem neuen Album immer wieder zur Theatralik von „Rise Like a Phoenix“ zurück. Sehen Sie sich selbst so als Künstler?