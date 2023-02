Julie Burchill, die böseste Frau im englischen Popjournalismus hat damals, als der Punk den Kanon der populären Musik in den Papierkorb warf und neue Ranglisten entwarf, einfach behauptet, dass Burt Bacharach noch viel größer sei, als es die Beatles jemals waren – und selbst wenn das nicht hundertprozentig richtig war, bewies es doch, dass eine Musik, die von alten Rockern und ernsten Klassikhörern gern als „Easy Listening“ denunziert wurde, gut genug war für eine krasse und erkenntnisstiftende Provokation.

Eine Provokation, die man nicht zurückweisen kann, wenn man Burt Bacharach erst einmal aufgelegt und nicht nur den Hintergrund hat füllen lassen. Und wo man, die ersten paar Takte lang, vielleicht nur Leichtigkeit erkannt hat und dann eine scheinbar selbstverständliche und unkomplizierte Lebensbejahung – da erkennt man, beim dritten oder vierten seiner Songs, also vielleicht beim traurig-lebensbejahenden „Walk on By“ oder beim ironisch-lebensbejahenden „Trains and Boats and Plains“ wie unendlich kompliziert und kühn es gewesen sein muss, diese Musik zu komponieren. Zumal in einer Zeit, den Sechziger- und Siebzigerjahren, als jeder, der eine Gitarrensaite um einen ganzen Ton ziehen konnte, sich für einen Rebellen hielt. Und jeder, der den kalifornischen Lebensstil feierte, sich als Spießer beschimpfen lassen musste.

Ach, Burt Bacharach ist gestorben, er wurde 94 Jahre alt. Unsterblich war er schon seit langem – nicht erst seit jener Nacht vor elf Jahren, als Barack Obama, der amerikanische Präsident, zu einer Hommage für Bacharach ins Weiße Haus geladen hatte. Und wo so große und unterschiedliche Musiker wie Stevie Wonder, Sheryl Crow oder Lyle Lovett ohne großen Beweisdruck vorsangen, wie gegenwärtig, wie zeitgemäß diese Musik geblieben war. Und neben Burt Bacharach saß der Präsident und gab deutlich zu erkennen, dass er, wenn er nur könnte, eine Politik machen würde, zu welcher Bacharachs Songs der richtige Soundtrack wären.

Dass diese Songs harmlos seien, war ja immer ein Missverständnis; ihre Komplexität erschloss sich schon in den leichten, von Bacharach selber arrangierten Interpretationen von Dionne Warwick. Und als Aretha Franklin „Say a Little Prayer“ sang, eine Komposition, die Bacharach selbst bis dahin für misslungen gehalten hatte: Da staunte auch der Komponist darüber, welcher Groove und wie viel Soul in seiner Komposition steckte. Und wenn Isaac Hayes, mit einer gewaltigen Band im Hintergrund und seiner noch gewaltigeren schwarzen Stimme „Walk on By“ sang, wurde aus dem kleinen, feinen Song eine Protesthymne von universaler Wut und Wucht.

Engagiert von Marlene Dietrich

Bacharach, geboren in Kansas City und aufgewachsen in New York, wo er unter anderem bei Darius Milhaud studiert hatte, war keine dreißig, als er Marlene Dietrich traf. Die engagierte den jungen Mann als Pianisten, Arrangeur und Bandleader – und womöglich hat Bacharach ja von Marlene soviel wie von Milhaud gelernt: dass ein richtig guter Popsong so komponiert sein muss, dass ihn auch jemand singen kann, der (oder die, in diesem Fall) über keine besonders starke und geschulte Stimme verfügt.

„What do you get / When you kiss a girl / You get enough germs / To catch pneumonia / After you do, She’ll never phone ya“ – so klang das dann, als Bacharach in den späten Fünfzigern den Texter Hal David getroffen hatte: kongenial und so sophisticated, wie das im Sound elektrischer Gitarren niemals möglich war. Bacharach und David waren die letzten, die dem großen amerikanischen Songbook noch ein ganzes und bis heute gültiges Kapitel hinzugefügt haben.

Es ist ein Glück, dass er 94 Jahre leben durfte, es ist ein Verlust, dass er am Donnerstag von uns gegangen ist – und wer sich damit trösten will, dass die Songs ja bleiben, legt jetzt am besten „Make it Easy on Yourself“ auf.