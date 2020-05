The Stranglers-Keyboarder : Dave Greenfield ist tot

Dave Greenfield, der Keyboarder und Songwriter der britischen Rockgruppe The Stranglers, ist tot. Wie die Band auf ihrer Homepage mitteilte, starb Greenfield am Sonntag im Alter von 71 Jahren. Bei einem längeren Krankenhausaufenthalt war eine Infektion mit dem Coronavirus festgestellt worden. „Vergangene Nacht hat er den Kampf verloren“, hieß es.

Greenfield war seit 45 Jahren Mitglied der Stranglers, die 1974 im englischen Surrey gegründet wurden, und an allen Studioalben der Gruppe beteiligt. Neben dem größten Hit der Band, dem 1981 veröffentlichten „Golden Brown“, schrieb Greenfield auch an Songs wie „Always The Sun“ (1986) mit. Für den Herbst hatten The Stranglers eine Abschiedstournee durch Großbritannien geplant. Ob die Konzerte noch stattfinden, ist bislang nicht bekannt.

Ein musikalisches Genie

„Wir sind zutiefst traurig“, heißt es im Statement der Band. „Nach einem Krankenhausaufenthalt wegen Herzproblemen wurde Dave letzten Sonntag positiv auf das Covid-19-Virus getestet“. Greenfield sei seit seinem Beitritt Ende 1975 immer in der Band präsent gewesen, „und seine Keyboard-Magie war während seiner Karriere bei The Stranglers weltbekannt.“ Er sei ein liebenswerter und exzentrischer Charakter gewesen, einer, „der immer Zeit zum Plaudern hatte“. Schlagzeuger Jet Black würdigte Greenfield als „einen lieben Freund“ und „ein musikalisches Genie“.

Verschiedene frühere Weggefährten und Musikerfreunde meldeten sich auf die Nachricht vom Tod Greenfields.R.E.M. schrieben auf Twitter: „Heute ehren wir Musik und Leben von Dave Greenfield. Er war ein brillianter Songwriter und Performer, und wir danken ihm und den Stranglers für ihre Inspiration, ihren Einsatz, ihre Einstellung und die Songs.“

„Golden Brown“ gilt als Drogensong: Titel und Text spielen auf Heroin-Erfahrungen an, die Melodie übernimmt ein Cembalo. Der Taktwechsel, ein jazziger Sound und ein mehrdeutiger Text machten ihn schnell zu einem der erfolgreichsten eigenwilligen Songs seiner Zeit. In der Zeit der Entstehung orientierte sich die Band, die damals in der Punk-Tradition stand, gerade weiter. „Golden Brown“ passte in die neu an Einfluss gewinnende New Wave-Ära und wurde verschiedentlich gecovert.