The Black Keys in Köln

The Black Keys in Köln :

The Black Keys in Köln : Jeglicher Schnickschnack ist überflüssig

Als vor gut dreißig Jahren zwei junge Typen in Tucson, Arizona eine neue Religion verkündeten, deren einfache Botschaft sich in dem Satz „Zwei und ein Eimer sind eine Band, wenn man den Blues raushauen möchte“ zusammenfassen lässt, blieben sie einsame Rufer in der Wüste. Kaum jemand nahm von dem Duo Doo Rag und seinem rumpelnden LoFi-Delta-Blues Notiz. Zu den wenigen, die hinhörten, gehörte allerdings die britische Radio-Legende John Peel, der mitgeholfen haben dürfte, die Saat für die wenige Jahre später einsetzende Blüte der Bluesrock-Duos zu legen, die es mit ihren prominentesten Vertretern, The White Stripes und The Black Keys, aus den Musikclubs bis in die Stadien geschafft haben, wo sie im Fall der aufgelösten White Stripes rituell sogar allgegenwärtig geblieben sind, gehört das markante Riff aus dem Song „Seven Nation Army“ doch bis heute zu den beliebtesten Gesängen vieler Fußballfans.

Christian Riethmüller Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Sollten die des Lieds irgendwann überdrüssig werden, fänden sie vermutlich schnell Ersatz im großen Songkatalog von Dan Auerbach und Patrick Carney aus Akron, Ohio, die seit dem Jahr 2001 unter dem Namen The Black Keys ruppigen, meist auf Schlagzeug und Gitarre reduzierten Bluesrock kultivieren, der wie aus irgendeinem Kellerloch klingt und es doch vermag, Massen zum Boogie zu animieren.

Diesen Massenappeal reizt die Band zumindest bei ihren eher seltenen Deutschlandbesuchen aber nicht aus, wie nun beim Gastspiel der Black Keys am Dienstagabend in Köln beobachtet werden konnte. Mit dem seit Wochen ausverkauften Palladium ist eine Halle mittlerer Größe gebucht worden, doch hat ein Blick auf die Autokennzeichen schnell verraten, dass hier auch eine Arena hätte gefüllt werden können, drückte sich doch die Zuneigung der Fans analog zum alten, von den Black Keys gecoverten The Sonics-Kracher „Have Love Will Travel“ in „Ich habe ein Ticket und dafür reise ich auch hunderte Kilometer weit aus Süddeutschland an“ aus, um in der Domstadt dann allerdings kein Hallen-, sondern doch eher ein genau getimtes, anderthalbstündiges Stadionprogramm präsentiert zu bekommen.

Auf ihrer aktuellen Tour spielen die Black Keys nämlich auch etliche Konzerte auf den großen europäischen Festivals, was den Schwerpunkt des aktuellen Programms erklären dürfte, der nicht dem jüngsten, im vergangenen Jahr erschienenen Album „Dropout Boogie“, sondern der im Jahr 2010 veröffentlichten Platte „Brother“ gilt, jenem mit mehreren Grammys geehrten modernen Klassiker, der Auerbach und Carney das große Publikum brachte und wie der nicht minder erfolgreiche Nachfolger „El Camino“ aus dem Jahr 2011 nun in edlen Vinylversionen wiederveröffentlicht worden ist.

Schon allein mit den Songs von diesen beiden Alben ist ein Saal oder auch ein Festivalgelände zum Toben zu bringen, selbst wenn die musikalische Formel eigentlich wenig Variantenreichtum erlaubt und vor allem auf Dynamik und wechselnde Gitarrensounds ausgerichtet ist. Auf der Tour werden Auerbach und Carney von vier Gastmusikern begleitet, die für klangliche Fülle und auch Druck sorgen. Allerdings erweitern sie nicht das Spektrum der Stile über Blues- und Garage-Rock hinaus, selbst wenn Auerbach bisweilen mit seinem Gesang den Soul Man andeutet, der ja auch in ihm steckt und der in seinem Nebenprojekt The Arcs, mit dem er vor kurzem mit „Electrophonic Chronic“ gewiss eines der Alben des Jahres veröffentlich hat, Ausdruck findet.

Bei den Black Keys haben aber eher Auerbachs innere ZZ Top die Oberhand, die aber nicht nur bei partytauglichen, hämmernden Songs wie „Wild Child“ vom jüngsten Album anklingen, sondern in gewisser Weise auch Vorbild sein dürften, wie eine Rockband nach den Wurzeln der amerikanischen Musik graben kann, ohne gleich in Purismus verfallen oder ein kulturelles Erbe möglicht authentisch bewahren zu müssen.

„Crawling King Snake“ von Big Joe Williams, von den Black Keys für ihr Album „Delta Kream“ voller Country-Blues-Covers eingespielt, ist dafür im Konzert ein gutes Beispiel gewesen, weil es eben nicht nach einer auf irgendeinem Barbecue-Nachmittag abgespielten, zerkratzten Vinylsingle und damit nach einem Echo aus der Vergangenheit klingt, das die auch als Produzenten versierten Auerbach und Carney zweifelsohne beherrschen würden.

Mehr zum Thema 1/

Das Stück ist aber auch nicht Ausgangspunkt für selbstverliebte Gniedeleien die Ton­leitern rauf und runter, sondern schlicht ein griffiger Song, ganz so wie die Black Keys-eigenen Hits wie „Lonely Boy“, „Next Girl“ oder das fast schon zarte, mit vollem Publikumschor dargebotene „Little Black Submarines“, die kein Zierrat und keinen Schnickschnack brauchen. Für die Boogie-Sause reichen mitunter auch ein Eimer und zwei Brüder im Geiste, die ganz genau wissen, was sie wollen und was sie dafür tun müssen.