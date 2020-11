American Music Awards : Taylor Swift und Justin Bieber räumen ab

Spielplanänderung : Eine Lesung gegen das Vergessen

Ein großer, festlicher Theaterabend in Corona-Zeiten. Entstanden ist er im Rahmen der Aktion „Spielplanänderung!“ an der Volksbühne in Berlin. Es geht um vergessene Dramatik und das dramatisch vergessen Theater. Um Texte, die jetzt, wo alles still ist, wiederentdeckt werden könnten.