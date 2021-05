Spotifys Playlisten : Warum laufen überall die gleichen Songs?

Zunächst hielt ich es für einen Zufall. Ich saß letzten Sommer auf der Terrasse eines Cafés in Berlin-Kreuzberg. Von drinnen wummerte ein Lied nach außen, das ich kannte, ein Klassiker. Das Merkwürdige war, dass ich ihn in letzter Zeit auffällig häufig gehört hatte. Und das Lied, das darauf folgte, kein Klassiker, auch. Ich versuchte zu erraten, welches als nächstes laufen würde. Es lief als übernächstes. Hatte sich jemand Zugriff auf eine meiner Playlisten verschafft?

Wohl eher: ein Zufall. Dass in den Cafés und Bars in Berlin Musik gespielt wird, die ich privat höre, ist schließlich ein Grund, aus dem ich sie aufsuche. Doch schienen sich seit einiger Zeit immer wieder dieselben Lieder aufzudrängen – neue wie alte, langweilige wie schöne, in ähnlicher Reihenfolge, stets in hoher Frequenz. Ich vermutete, dass es etwas mit der App zu tun haben könnte, die ich in etwa so lange verwende, um Musik zu hören, wie ich in dieser Stadt lebe, mit Spotify.