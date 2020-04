Film über Beastie Boys : Tut Buße und rappt drüber

Was hätte das für ein Dokumentarfilm werden können. Aber die „Beastie Boys Story“ von Spike Jonze enttäuscht alle Erwartungen. Und überrascht am Ende mit einer neuen Erfahrung in der Geschichte dieser Rap-Crew.

Die verbliebenen Beastie Boys vor ihrem eigenen Bild: Links Ad-Rock, in der Mitte Mike D, auf der Leinwand rechts: MCA alias Adam Yauch, der 2012 verstarb. Bild: Courtesy of Apple

Als einer der drei Beastie Boys, Adam Yauch, vor acht Jahren an Krebs starb, mussten die anderen beiden, Michael Diamond und Adam Horovitz, das Ende ihrer Rap-Crew eigentlich nicht mehr verkünden: Es war klar, dass ohne Yauch (alias MCA) auch Mike D und Ad-Rock nicht weitermachen konnten. Was blieb, sind acht Alben, Hymnen wie „No Sleep Till Brooklyn“ oder „Intergalactic“ – und eine Bandgeschichte, die aus dem New Yorker Punk der späten Siebziger bis in die Gegenwart arrivierter Popkultur reichte und die Diamond und Horovitz vor zwei Jahren in einem herrlichen Buch dokumentierten. Es erzählt auch davon, wie etwas, das wild war und hochansteckend, mit wachsendem Alter von Publikum und Produzenten doch irgendwann museal wurde.

Tobias Rüther Redakteur im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. F.A.Z.



Yauch, der Kopf der Band, war an der Konzeption dieses „Beastie Boys Book“ noch beteiligt gewesen. Eigentlich hatte er aber einen Film geplant: Was passte, weil Yauch längst selbst drehte und produzierte. Und ein Versprechen war: Denn bei den Beastie Boys war es nie nur um Musik gegangen, sondern um Mode, um Style, um die Sichtbarkeit einer Haltung.

Und jetzt ist doch noch ein Film aus diesem Projekt geworden, unter der Regie von Spike Jonze („Being John Malkovich“), der auch phantastische Videos der Beastie Boys wie „Sabotage“ inszenierte.

Diese „Beastie Boys Story“ (auf Apple TV) enttäuscht aber alle Erwartungen, die man an solch ein Projekt – bei dem Material, der Musik, den Beteiligten – haben darf. Jonze hat nicht viel mehr gemacht, als eine jener Bühnenshows abzufilmen, die Ad-Rock und Mike D vor zwei Jahren zur Vermarktung ihres Buchs veranstaltet hatten.

Mehr zum Thema 1/

Die beiden erzählen am Mikro ihre Geschichte: Wie sich als Teenager kennenlernten und Punk machten. Wie dann Hiphop in New York explodierte und auch die Beastie Boys zu rappen begannen. Wie der Welterfolg ihres Debüts „Licensed to Ill“ (1986) sie aus der Bahn warf: Bierwitze, Mädchenwitze, Peniswitze. Und wie sie danach immer wieder neu begannen, eine wegweisende Platte nach der anderen aufnahmen.

Dann starb Yauch, und jetzt stehen sie da, Mike D und Ad-Rock, und schauen zurück: auf eine einzigartig lustige, lebendige Band aus drei weißen Jungs, die sich in einem schwarzen Genre Respekt verdienten.

Und das ist alles gut und schön, aber die beiden ergrauten Rapper stehen wirklich nur da, dann wird kurz was eingespielt, dann reden sie weiter. Und man denkt: Nur weil der Film auf Apple TV läuft, müsst ihr zwei doch nicht wie Steve Jobs herumstehen und stolz-ironisch euer heißes Zeug präsentieren – ihr seid doch immer noch die Beastie Boys!

Dazu kommt ein salbungsvoll-spiritueller Ton, den man nachfühlt, wenn es um den Tod des geliebten Freundes Yauch geht, und wer hätte MCA nicht geliebt – der aber nervt, wenn sich die zwei für die Buße ihrer Fehler oder die coole Kraft ihrer Kreativität feiern. Das Publikum (es ist Brooklyn) klatscht mitgerissen oder tief berührt dazu. Was hätte diese Story für einen Dokumentarfilm ergeben! Stattdessen langweilt man sich mit den Beastie Boys. Weil die es sich, zum ersten Mal in ihrer Karriere, zu leicht gemacht haben.