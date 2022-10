Singer-Songwriterin im Porträt : Warum sollen Frauen Löcher in die Wand hauen, Ashe?

Interviews mit internationalen Popstars über digitale Videodienste sind oft öde und hölzern. Unerfreulich zumeist. Der technisch bedingte Delay beim transatlantischen Sprachtransfer führt gelegentlich zu slapstickhaften Überlagerungen von Fragen und Antworten. Man redet im wahrsten Sinne des Wortes aneinander vorbei. Es geht, aber es irritiert und nervt.

Die Singer-Songwriterin Ashlyn Rae Willson, besser bekannt als Ashe, hat dagegen ein Rezept. Sie sitzt mit blonder Mähne und in Hotpants auf einem Korbsessel in Los Angeles und reagiert mit: Humor.

Sie erspäht aus ihrer Studiowohnung aus dem Hipsterviertel Silver Lake am Sunset Boulevard eine Flasche Augustiner Hell auf einem Berliner Schreibtisch und sagt: „Normalerweise würden wir in eine Bar um die Ecke gehen und das Gespräch dort führen. Ich kenne dieses Bier. Als wir vor ein paar Wochen in München aufgetreten sind, habe ich es gekostet. HELLES is the BEST!“

Es folgt eine übersprudelnde Debatte über deutsche Biervielfalt. Eine 29-Jährige aus Los Angeles findet den bizarren Glaubenskrieg zwischen Kölsch und Alt großartig. Das ist in Tagen wie diesen, gelinde gesagt, ungewöhnlich.

Eine Geschichte aus der aktuellen Ausgabe des Magazins der F.A.Z. „Frankfurter Allgemeine Quarterly“ Jetzt abonnieren

Zumal es von obergärigen Brauarten im Rheinland nahtlos übergeht in einen steilen Diskurs, ob die weiße, mittelständische, Fahrrad fahrende Queerness der hübschen gentrifizierten Flachbau-Community in Silver Lake nun „reaktionär“ oder weiterhin „fortschrittlich“ ist. Ashe gefällt es dort. Sie mag den handgezapften Kaffee in angesagten Coffee Shops. Zudem sei sie froh, wenn sie überhaupt mal in relaxter „Take it easy“-Atmo zu Hause sein könne. Denn Ashe ist gerade dabei, zu einem neuen Indie-Weltstar zu werden. Da muss Silver Lake halt auch mal länger auf sie warten.

Seit 2019 mischt die 29-Jährige wie ein sanfter Sturm vor allem die digitalen Musikkanäle auf. Eine Schlafzimmer-Produzentin, die exzellent Klavier spielen kann, was sie im Zoom-Interview prompt auf einem hinter dem Korbsessel stehenden Piano auf Zuruf („Was Klassisches, please“) sehr gerne unter Beweis stellt.

Mehr zum Thema 1/

Ihre tolle, frühe Single „Moral of the Story“ landete 2020 in der Netflix-Schnulze „To All the Boys – P.S. I Still Love You “ und machte sie, mit einer Eric-Satie-mäßigen Minimal-Piano-Spur, zu einer Art Blitz-Teenie-Star. Der Rest ist ein packender Midtempo-Chanson mit Hip-Hop-Beats vom Format einer Rihanna oder Katy Perry. Die zentrale Strophe „Some mistakes are made, that’s alright, that’s ok. When you think you are in love …“ wurde zu einem geflügelten Wort unter US-College-Kids. Die Zahl der Videoabrufe auf den diversen Plattformen wird absehbar die 100-Millionen-Marke überspringen. Nicht schlecht für eine unabhängige Frau, die auf dem rührigen US-Kleinlabel Mom and Pop Musik veröffentlicht.

„Was ich vermitteln will, ist Selbstbewusstsein“

Im Gegensatz zu den Produzenten-Armadas, die ihre berühmten Kolleginnen – wie jüngst noch Beyoncé – auffahren, glaubt Ashe an das Autorinnen-Prinzip. Sie macht alles selbst, nur Kumpel und Billie-Eilish-Bruder Finneas (O’Connell) darf mitmischen. „Ich mag die unschuldige Romantik eines Liedes, das von einem Sänger kommt“, hat sie einmal zu Protokoll gegeben. Wenn man Powerpoppiges mit Schmackes mag, dann hat Ashe bislang tatsächlich noch keine wirklich schlechte Nummer abgeliefert. Ihr Helles in München hat sie dennoch nicht im Fünfsternehotel aus einem Goldpokal getrunken, sondern sie blieb im clubbigen Umfeld der mittelgroßen Freiheitshalle.

Dennoch zeigt sie sich gerade massiv unzufrieden und kritisch. Im Stepptanz-Video zu „Not Mad Anymore“ bespiegelt sie den eigenen Aufstieg und Ruhm: „Burnt out like a star ’cause baby, we are made to fall apart“, heißt es, während sie im flammroten Hosenanzug um eine Männergang in Schwarz herumtanzt. Das zitiert großes Hollywood-Entertainment und verachtet zutiefst die gängigen Vermarktungsmechanismen. Für eine Gute-Laune-Musikerin eine ungewöhnliche und überraschend reflektierte Bandbreite an Haltungen.

Noch härter treibt sie es im aktuellen Song „Angry Women“. Im Video ist sie am Ende nackt, was im normalen US-Mainstream jenseits von Megan Thee Stallion und Lizzo auch heute noch schon ein hartes, sehr gewagtes Kaliber ist. Vorher hat sie ein zeitgemäß volltätowierter Männerarm mit einer Struwwelpeter-Riesenschere aus einem blauen und gelben Designerzwirn geschnitten, bis keine Klamotten mehr übrig sind. Auf dem im Oktober erscheinenden neuen Album sind ähnlich klare Statements zu finden. „Hey, baby, why don’t you smile? You got such a pretty face“, singt sie im Vorab-Hit. Wütende Frauen mag der Normalo-Mann nicht: „You told me, ‚nobody likes an angry woman‘.“

F.A.Z. Quarterly: das vorausdenkende Magazin für die Visionen und Ideen unserer Zukunft Hier mehr erfahren

Dass sie dabei auf die berühmte Cut-Piece-Performance von Yoko Ono abhebt, ist in all der Ashe-Vielfalt fast nur eine Randnotiz, aber eine bemerkenswerte: ein kurzes Vorüberschrammen im Avantgarde-Lager. Interessanter sind die schrofferen, fast punkigen Töne der Künstlerin, die man im Mainstream verortet. Das liegt an ihrem Faible für Garagen- und Schweine-Rock der 1970er-Jahre. „Wenn schon Rockmusik, dann muss es auch krachen“, wirft sie nebenbei in den Raum.

Die neue Platte heißt „Rae“, ihr zweiter Vorname, mit dem sie nun nach der „Ashlyn“-Ära des ersten Albums eine krasse Metamorphose verkündet. „Ashlyn era over. Let the Rae era begin“, heißt es im Klappentext.

Nach allerlei Scherzen über Frauenklischees im Musikbusiness wird die Frau im Westcoast-Korbsessel zum Interviewabschluss noch einmal persönlich und dabei unvermittelt ernst: „Mein Debütalbum entstand nach meiner Scheidung. All diese Turbulenzen und Verletzungen, die ich niemandem wünsche … Dann kam eine Phase der Heilung, auf die nun die neuen Songs aufsatteln. Es geht dort um Selbstvertrauen, sexuelle Freiheit, Erregung und Befreiung von den inneren Gespenstern. Was ich vermitteln will, ist Selbstbewusstsein: wie man als Frau ein Loch in die Wand haut!“