Es gibt Songs, die überfallen uns in klammen Hotelzimmern oder im letzten Aufbäumen eines langen Abends mit lauter alten und neuen Versehrungen. Und wenngleich uns augenblicklich das Risiko zu erwartenden Rührsals bewusst wird, sind wir dankbar. Natürlich, unbestreitbar, ist „Nothing compares 2 U“ mit seinen Versen von Prince einer davon. Man kann sich glücklich schätzen, ihn im richtigen Moment oder, noch besser, in der richtigen Begleitung gehört zu haben. Das bleibt unvergessen.

Elena Witzeck Redakteurin im Feuilleton.





Sinéad O‘Connor wollte es uns aber auch nicht recht machen. 1966 als Kind einer drogenabhängigen, gewalttätigen Mutter im katholischen Dublin geboren, war sie immer schon eine sperrige Künstlerin. An den kurzgeschorenen Haaren lag es nicht. Auf der Bühne hatte sie ihre Augen oft geschlossen, als wäre es unzumutbar, ständig in diese Welt hineinzuschauen. In „Black boys on mopeds“ klagte sie Margret Thatcher auf eine Weise der Heuchelei an, die der Staatschefin damals nicht entgehen konnte. Mal erwies sich dieser aus der reichen Musiktradition des irischen Folks schöpfende rastlose Eigensinn als produktiv. Wer sang schon von den Wünschen seines Körpers wie diese fordernde Irin: „I Want Your (Hand on Me)“: „Put 'em on, put 'em on“. Mal weniger.