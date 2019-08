Drei der erfolgreichsten Rapper des Landes leben in Bietigheim-Bissingen – und sie sind stolz auf ihre schwäbische Heimat. Was sagt das über uns, ihr Publikum? Eine Reise in die Heimat von Shindy, Rin und Bausa.

Fachwerkhäuser in Bietigheim-Bissingen, an der Metter (Fluss). Bild: Patrick Junker

Bietigheim-Bissingen bei Stuttgart besteht zu nicht unwesentlichen Teilen aus Weinbergen, Fachwerkhäusern und Mercedessternen, 43.000 Menschen wohnen hier, und dank dreier von ihnen wird die Stadt langsam eine Art Neu-Schnellroda, ein Journalistenreiseziel. Ähnlich wie die Heimat des rechten Denkers Götz Kubitschek in Sachsen-Anhalt fasziniert Bietigheim-Bissingen, genauer gesagt die Verbindung zwischen diesem Auenland und dessen drei berühmten Söhnen. Hier, wo der Sparkassenautomat in der Altstadt als geringste Ausgabeoption fünfundzwanzig Euro anbietet, die Doppelhaushälfte laut Inserat im Fenster nebenan 629.000 Euro kostet und der Brandmeister im Porsche Cayenne ausrückt, hier in dieser schwäbischen Speckgürtelsattheit leben Shindy, Rin und Bausa, drei erfolgreiche Rapper.

Michael Schindler, Renato Simunovic und Julian Otto sind in der Stadt aufgewachsen und, überraschender, geblieben. Statt auf Berliner Promipartys (gut, manchmal auch da) kann man sie in ihrer Stammkneipe in der Altstadt finden, einer Trinkerstube mit Holzvertäfelung und Butzenscheiben, oder beim Herumfahren in ihren Luxusautos, logisch vom Daimler.