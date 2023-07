Die irische Sängerin Sinéad O’Connor ist im Alter von 56 Jahren gestorben. „Mit großer Trauer geben wir den Tod unserer geliebten Sinéad bekannt“, zitiert die BBC aus einer Mitteilung der Familie der Sängerin. „Ihre Familie und Freunde sind am Boden zerstört und haben in dieser sehr schwierigen Zeit um Privatsphäre gebeten“, heißt es darin weiter. Zunächst hatten die Zeitungen „Irish Times“ sowie die „Daily Mail“ berichtet.

Die am 8. Dezember 1966 geborene O'Connor war eine der berühmtesten Musikerinnen Irlands. Bekannt wurde O'Connor vor allem mit dem von Prince geschriebenen Song „Nothing Compares 2 You“, mit dem sie 1990 einen internationalen Nummer-Eins-Hit landete, der auch in Deutschland elf Wochen auf der Spitzenposition der Charts stand. Ihr Debüt feierte die Sängerin 1987 mit dem Album „The Lion and the Cobra“.

Danach machte O'Connor eher durch Skandale und verstörende Aktionen von sich reden. Den Anfang machte sie schon 1992, als sie bei einem Fernsehauftritt in den USA ein Bild des damaligen Papstes Johannes Paul II. zerriss. Nach eigenen Angaben protestierte sie gegen sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche, allerdings rief die Aktion in den Medien vor allem Empörung hervor. Spirituell hatte O'Connor verschiedene Richtungen eingeschlagen. 1999 ließ sie sich angeblich von einer Abspaltung der Kirche zur Priesterin weihen. 2017 benannte sie sich in Magda Davitt um, ein Jahr später trat sie zum Islam über.

O'Connor sprach in der Vergangenheit über psychische Probleme. „Psychische Krankheiten sind ein bisschen wie Drogen – sie kümmern sich nicht darum, wer du bist“, sagte sie in einem Video, das im Jahr 2017 Sorgen um O'Connor ausgelöst hatte.

2021 zog sie sich aus dem Musikgeschäft zurück. Den Schritt begründete die damals 54-Jährige damit, dass sie „älter und müder geworden“ sei. Im selben Jahr erschienen ihre Memoiren „Rememberings“, in denen sie unter anderem über die Misshandlung in ihrer Kindheit schrieb. Im Januar 2022 starb einer von O'Conners Söhnen im Alter von 17 Jahren. Laut der Sängerin beging er Suizid.