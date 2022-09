Sittlichkeit in der Türkei : Schlangen wecken

Die Sängerin Gülsen ist in der Türkei auch deshalb so erfolgreich, weil sie auf der Bühne selbstbestimmte weibliche Sexualität inszeniert. Sie steht für alles, was Erdogan bekämpft – und hat jetzt Auftrittsverbot.

Gülsen macht seit 25 Jahren in der Türkei Musik, sie kennt die Grenzen ihrer Welt. Vor sieben Jahren saß sie im Video ihres Songs „Dan Dan“ mit roten Lackstiefeln und rotem Body auf einem Motel-Bett, telefonierte, stieg dann in ein großes amerikanisches Cabrio und las am Rande des Highways einen Mann auf. Nach der Veröffentlichung gab es Probleme mit der türkischen Rundfunk-Aufsichtsbehörde RTÜK. Die warnte vor Gülsens Körperbewegungen in „Dan Dan“, sie seien eine Gefahr für Kinder. Gülsen war empört. Sie sprach von einem schweren Angriff auf die Würde der Frau. Und kam davon.

Elena Witzeck





Die Macht des Körpers ist die sichtbarste. Gülsens Songs sind gefühlvoll und erotisch, vordergründig intim, sie haben einen Sog. In ihren Musikvideos tanzt sie vor Flammenwänden und unter Wasserfällen. Sie, die gerade erfolgreichste Popkünstlerin der Türkei, deren Songs auf Youtube hundertmillionenfach geklickt werden, die Preise gewonnen hat und durch Europa getourt ist, bestimmt, was als Nächstes passiert. Zuletzt erschien „Lolipop“. Es geht darin um eine verbotene Liebe, im Video wird Gülsen ins Gefängnis gesperrt. Sie verführt einen Wächter hinter einer Glaswand und tanzt gemeinsam mit zwei Wärterinnen.

„Ich ak­zeptiere den Vorwurf nicht“

Vergangene Woche wurde Gülsen wirklich festgenommen. Bei einem Konzert im April hat sie ihrem Keyboarder mit dem Spitznamen Imam zugerufen, er sei auf eine Religionsschule gegangen und daher so pervers. Wie sich später herausstellte, ging es darum, wer aus der Band sie auf seine Schultern nehmen sollte. Ein Scherz unter Vertrauten also und eine Anspielung auf die Missbrauchsskandale in Koranschulen. Viele An­hänger der Regierungspartei AKP for­derten Gülsens Verhaftung. Die Imam-Hatip-Schulen sollen Perverse hervorbringen? Präsident Erdogan selbst war auf einer und viele andere AKP-Politiker auch. Von einem „Hass­verbrechen und einer Schande für die Menschheit“ sprachen und schrieben die AKP-Leute. Gülsen gab zu, einen „schlechten Witz“ gemacht zu haben, und entschuldigte sich bei denen, die sich dadurch beleidigt fühlten. Sie sagte aber auch: „Ich ak­zeptiere den Vorwurf absolut nicht.“

In dieser Woche wurde Gülsen aus der Haft entlassen und unter Hausarrest gestellt. „Aufwiegelung zu Hass und Feindschaft“ gehört nicht zu den schweren Straftaten, aber es ist noch nicht vorbei. Ihre Texte sind unpolitisch, doch Gülsen steht für das, was Erdogan bekämpft. Sie hat den schwarzen Gürtel in Karate. Sie trat am Weltfrauentag auf, schwenkte bei Konzerten die Regenbogenfahne und spendete die Einnahmen aus dem Verkauf eines ihrer Alben an die Plattform „We Will Stop Femicide“, die dokumentiert, wie viele Frauen von Partnern oder Verwandten getötet werden. 2021 ist die Türkei aus der Istanbul-Konvention zur Gewalt gegen Frauen ausgetreten. Es gibt keine offiziellen Statistiken, aber der türkische Frauenverband zählte 2020 mindestens 300 tote Frauen.

Auf jede Einschüchterung reagierte Gülsen mit mehr Nacktheit. In „Bangir Bangir“ singt sie: „Du hast die Schlange geweckt, die wie eine Rose geschlafen hat.“ Popmusik kann entfremden, ästhetisieren, kann sich verkleiden. Bis Erdogan Anfang des Jahres der Sängerin Sezen Aksu wegen eines Songs drohte, ihr die Zunge herauszureißen, war der Pop von den Bedrohungen, wie sie türkische Journalisten und Schriftsteller kennen, verschont. Jetzt, vor der Wahl im nächsten Frühjahr, nimmt die Einschüchterung der regierungskritischen Kulturszene zu. Aber Gülsen hat prominente Unterstützer: bekannte Anwälte, den Sänger Tarkan, die Schriftstellerin Elif Shafak, den Pianisten Fazil Say, der schon vor Jahren wegen Beleidigung des Islams angeklagt wurde, weil er auf Twitter über Frömmelei spottete. Damals unterschrieben mehr als hundert deutsche Politiker einen Protestsaufruf.