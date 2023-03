Die Ausreisewelle russischer Schriftsteller, Künstler und Musiker infolge des Ukrainekrieges markiert wie jene nach dem russischen Bürgerkrieg von vor hun­dert Jahren eine Epochenzäsur und hat mit dieser vieles gemein. Dem heute in London lebenden russischen Filmregisseur Roma Liberov, der sich mit der Frage der Kunstfreiheit in repressiven Staaten befasst, war das sofort klar. Der 42 Jahre alte Liberov, dessen Freunde inzwischen in Berlin, Prag, Paris und Is­tanbul leben, beobachtet auch wieder die gleichen Fluchtrouten wie damals. Und eine neue Zerstreuung, die durch das no­torische russische Unvermögen, sich zu konsolidieren, verstärkt wird, wie Liberov gegenüber der F.A.Z. am Telefon be­zeugt.

Der Filmkünstler sagt, er betrachte es als seine Pflicht, die zerstreute Kultur zu bewahren und dafür zu kämpfen, dass sie nicht mit den Verbrechern an Russlands Staatsspitze gleichgesetzt werde. Daher begründete er vo­rigen Herbst das Musikprojekt „Nach Russland“ („Posle Rossii“, auf Englisch „Af­ter Russia“), für das emigrierte Pop­sänger Texte von Dichtern, die damals auswanderten, vertonten. Das seit Ja­nuar auf Youtube, Spotify, AppleMusic und anderen Plattformen abrufbare Al­bum, zu dem eine gleichnamige Website Texte und Biographien beisteuert, geriet in der Beliebtheitsskala russischspra­chiger Mu­­­sikpublikationen unter die ersten zehn, wurde positiv rezensiert, von staatstreuen Medien aber auch wegen der „verräterischen Haltung“ der beteiligten Künstler angegriffen.

Jener zurechnungsfähige Teil der russischen Gesellschaft

Wie damals fuhren auch jetzt viele Autoren und Intellektuelle weg, die fern der Heimat ihr Niveau nicht werden halten können, ist Liberov überzeugt. Von der glühenden Sehnsucht nach kultureller Zugehörigkeit kündet das Gedicht „Nach Russland zurückkehren – in Versen“ (Wernut’sja v Rossiju – stichami), von Georgi Iwanow (1894 bis 1958), das der erst 22 Jahre alte dagestanische Sänger R. A. Svet (Ramasan Achmedow), der nach Australien geflohen ist, mit zärtlich delirierendem Gesang un­terlegt hat. Iwanow, der in Paris starb und tatsächlich nur in Versen postum in sein Land zurückkehrte, hatte als „Erster Dichter“ der russischen Emigrantenszene eine Sonderstellung. Der Rocksänger und Frontmann der Gruppe „Nogu Svelo!“, Max Pokrowski, vertonte Iwanows Gedicht „Eismarsch“ (Ledjanoj po­chod), das die Entstehung der Weißen Armee aus der Vernichtungserfahrung des Bürgerkriegschaos skizziert.

Der 54 Jahre alte Pokrowski, der schon 2016 seinen Lebensmittelpunkt nach New York verlegt hatte, singt die galgenhumorigen Verse über das ge­meinsame Zugrundegehen als forsches Tanzlied, das ein Chor mit sarkastischer Süße untermalt. Das Gedicht – und seine Musik – vermittle das Lebensgefühl seiner Angehörigen, Bandmitglieder und Bekannten, schreibt uns Pokrowski von einer Tournee. Das sei jener zurechnungsfähige Teil der russischen Gesellschaft, die sich vor einem wildgewordenen Pöbel zu retten versuche. Die meisten, so Pokrowski, kämen sich vor wie auf dem „Eismarsch“ einer ganzen Ge­neration.

Die Sängerin Monetotschka (Jelisaweta Gyrdymowa), die nach Litauen floh und im Januar zur „Ausländischen Agentin“ erklärt wurde, wählte das Ge­dicht „Erschießung“ (Rasstrel) von Wla­dimir Nabokow, dem einzigen da­mals Ausgereisten, dem eine internationale Karriere glückte. Zur hämmernden Retro-Klavierbegleitung intoniert die 24 Jahre junge Künstlerin ein herbes Walzerlied des Exilanten, den Albträume von seiner Hinrichtung in der Heimat verfolgen, der sich aber insgeheim fast danach sehnt. Ein anderer Musiker, der Rapper Schym (Michail Epifanow), heute in Lissabon lebend, interpretiert das legendäre Gedicht „Kummer ist der Anfang des Menschen“ (Tschelowek natschinajetsja s gorja) des als Kind emigrierten Alexej Eisner (1905 bis 1984), das im Prager Exil entstand und in Emigrantenkreisen Kultstatus er­langte. Eisner, der sich fürs Eurasiertum begeisterte, folgte am Ende, auch von Armut getrieben, seinem Heimweh. Er kehrte 1940 in die Sowjetunion zurück, um dann sechzehn Jahre in GULag und Verbannung zuzubringen. Schyms so­norer Bariton deklamiert, untermalt von improvisatorischem Klavierspiel im Stil einer Nachtbar, Eisners suggestive Verse über Abreise, Trauer und verschwindende Spuren, in denen die Ti­telzeile in variierenden Intervallen wiederkehrt oder umspielt wird wie die menschliche Figur im Schneegestöber.

Einige der beteiligten Musiker leben weiterhin in Russland. So die Folkloresänger Mischa Dymow und Mila Warawina, die in Rostow am Don ein Ab­schiedsgedicht des 1920 geflohenen Don­kosaken und Weißgardisten Nikolai Turowerow (1899 bis 1972) als raues A- cappella-Duett einspielten. Die trochä­ischen Verse vergegenwärtigen ei­nen – wie Turowerow – per Schiff die Krim verlassenden Kosaken, der sein treu ihm hinterherschwimmendes Pferd er­schießt. Turowerow, der in Paris weiter publizierte und kulturelle Hinterlassenschaften geflohener Kosaken archivierte, galt als führende literarische Stimme des zerstörten Kosakentums.

Der Rapper Noize MC (Iwan Alexejew), der in den USA lebt, wählte ein Gedicht des ukrainischen Künstlers Sergej Bongart (1918 bis 1985), der 1943 aus dem deutsch besetzten Kiew floh, 1948 in die USA gelangte und dort später reüssierte. Es sind tragikomische Ver­se über den „Russischen Parnass“ im Exil, in der Frem­de gestorbene Poeten und schreibwütige Fürsten, deren Werke in Antiquariaten Mäuse ernähren. Bongarts bittere Ironie habe wie eine ernüchternde Ohrfeige auf ihn gewirkt, schreibt Noize MC der F.A.Z. Sie und Bongarts Schicksal verböten jedwedes Selbstmitleid, lehrten historische Distanz zur sich und inspirierten dazu, das Unmögliche zu wagen.