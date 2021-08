: Rolling-Stones-Schlagzeuger Charlie Watts gestorben

Aktualisiert am

Charlie Watts bei einem Auftritt in Houston Bild: AFP

Der Schlagzeuger der legendären britischen Rockband Rolling Stones, Charlie Watts, ist tot. Er starb

am Dienstag im Kreis seiner Familie in einem Londoner Krankenhaus, wie sein Agent Bernard Doherty mitteilte. Watts hatte mit den Rolling Stones zusammen mit Sänger Mick Jagger und den Gitarristen Keith

Richards und Ron Wood in den vergangenen Jahrzehnten Rockgeschichte geschrieben.

