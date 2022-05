Roland Kaiser wird siebzig : Da werden Frauen und Männer schwach

Man braucht ihn nicht an großen Chansonniers zu messen. Sein Genre ist poppiger Schlager, und den beherrscht er besser als jeder andere in Deutschland. Dem Sänger Roland Kaiser zum Siebzigsten.

Die Geistesgeschichte strotzt vor Versuchen, den Menschen auf den Punkt zu bringen: zoon logikon, homo ludens, homo narrans. Im Schatten der Schulphilosophie hat auch der Sänger Roland Kaiser, den die „taz“ einmal als „traurigen Philosophen, gefangen im Körper eines Schlagersängers“ bezeichnet hat, einen Vorstoß gewagt: Der Mensch bei ihm ist ein uomo seducibile, ein ewig verführbares Wesen.

Dieses Motiv hat Kaiser in seiner fast fünfzig Jahre währenden Karriere so oft variiert wie „Welt“-Journalisten ihre Freiheitstweets, freilich ohne dass es dem Publikum langweilig geworden wäre. Schon die Liedtitel sagen alles, ohne alles zu sagen: „Manchmal möchte ich schon mit dir.“ „Lieb mich ein letztes Mal.“ Die Menschen in Kaisers Songs sind halb Hingesunkene, halb Gezogene. Halb Ausgezogene sowieso. Nicht unmoralisch, aber doch immer bereit zum sympathischen Seitensprung. Wem sollte man vergeben, wenn nicht den Vergebenen?

Selbst wenn Kaiser seine Geburtsstadt (West-)Berlin besingt oder die Rettung der Welt, geht es irgendwie immer um Liebe, und zwar eher nicht um die, die sich Mann und Frau bei der Goldenen Hochzeit geloben. 1997 hat Kaiser angekündigt, er werde die Erotik seiner Texte seinem Lebensalter anpassen. Anscheinend fühlt er sich noch sehr jung. Jedenfalls beginnt sein Song „Kurios“ von 2019 so: „Schlafzimmerblick, dazu ein Spitzenrosé / Du triffst mich immer da wo’s wehtut / Die Vorsätze stolpern in dein Dekolleté / Gefühlte tausend Tage Sehnsucht.“

Aber ist der Mensch tatsächlich, wofür Kaiser ihn hält? Wer je auf einem seiner Konzerte war, am besten bei der „Kaisermania“ am Elbufer in Dresden, und gesehen hat, wie zwei Fremde, deren Wege sich beim Gang zum Bierstand zufällig kreuzen, sich so beiläufig zärtlich berühren wie einst Lawrow und Steinmeier und dann am Ende zusammen das natürlich ausverkaufte Konzert verlassen, um im Fieber die Sinne zu verlieren, der weiß, die Antwort lautet: ja!

Nur darf man heute noch so darüber singen wie Kaiser, bei dem nein niemals wirklich nein heißt? Unbedingt. Denn sein Rollenverständnis war immer schon fluide, heißt: Mann und Frau sind gleichermaßen schwach. Aufs Anschaulichste zeigt das „Warum hast du nicht nein gesagt“, ein Duett mit Maite Kelly, das seiner Karriere einen Mega-Schub gab, nachdem er sich Jahre mit der Lungenkrankheit COPD gequält und schließlich eine Spenderlunge bekommen hatte.

Es hat wenig Sinn, Kaiser an großen Chansonniers zu messen. Sein Genre ist poppiger Schlager, den beherrscht er besser als jeder andere in Deutschland, nicht mehr und nicht weniger. Er hat Duette gesungen mit Paul Anka und Nancy Sinatra, Texte geschrieben für Milva, Nana Mouskouri und Karat und einen Text des Rammstein-Sängers Till Lindemann zu seinem Lied gemacht. Aber im Grunde ist er doch immer bei seinen Leisten und Lenden geblieben.

Vielleicht hat das auch mit seiner Lebensgeschichte zu tun, die etwas von einem Schelmenroman hat: Nachdem ihn seine minderjährige Mutter vor die Tür des Kinderheims Berlin-Wedding gelegt hatte, wuchs er mit dem bürgerlichen Namen Ronald Keiler bei einer Pflegemutter auf, die in der SPD-Zentrale putzte, in der Willy Brandt, damals Regierender Bürgermeister der Stadt, ein und aus ging. Kaiser soll als Steppke auf seinem Schoß gesessen haben. Ob das der tiefere Grund seiner späteren Parteinahme für die SPD ist, kann nicht sicher gesagt werden, aber wie heißt es bei Kaiser: Alles ist möglich. An diesem Dienstag feiert der ehemalige Werbeleiter eines Autohauses, der eher zufällig zur Musik gekommen ist, völlig zurecht seinen siebzigsten Geburtstag.