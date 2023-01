Pat Benatar wird siebzig : Den nächsten netten Schrei widme ich meinem Gatten

In der Popmusik der Achtziger ging’s um gepolsterte Jacken, rosa Backen und toupierte Macken, nicht um Treue oder Aufrichtigkeit. Die Idee war: Freude ist ein Feuerwerk aus bunt und grell verbranntem Geld. Eine betrüblich hohe Anzahl der Heldinnen und Herolde dieser Idee ist nicht mehr da: Michael Jackson, Whitney Houston, George Michael, Prince; Leitfiguren eines auf seltsam unschuldige Art käuflichen Glücks, das „an die Stelle der zahllosen verbrieften und wohlerworbenen Freiheiten“ des Westens die eine und einzige „gewissenlose Handelsfreiheit“ setzt, in der, mit Marx und Engels, „alles Ständische und Stehende verdampft“, vom Ehegelöbnis bis zur Festanstellung.

Dietmar Dath Redakteur im Feuilleton. Folgen Ich folge

Das erotische oder heroische Erlebnis, das die Jugend sucht, kann unter solchen Umständen nur noch stattfinden, wo es, von Werbung annonciert, Warenform annimmt – wie die Pop-Single inklusive MTV-Videoclip, das Kernkunstwerk jener Zeit. Der bis heute bekannteste Song-plus-Kurzfilm der 1953 als Tochter eines Metallarbeiters und einer Kosmetikerin in Brooklyn geborenen Sängerin Patricia Mae Andrzejewski, die als „Pat Benatar“ Karriere machte, heißt „Love is a Battlefield“ (1983). Besungen und bebildert wird darin die Schmerzschranke für alle Formen des Glücks, bei denen man auf andere Menschen angewiesen ist: Soll es, damit dieses Glück nicht zu schnell stirbt, ein gesellschaftliches Treuegebot geben („But I’m trapped by your love/And I’m chained to your side”), oder muss im Gegenteil die „gewissenlose Handelsfreiheit“ auch das Zwischenmenschliche regeln, als Liebesbörse, bei der nur die gewinnen, die sich’s leisten können? Im „Love is a Battlefield“-Video verlässt Pat Benatar das traditionalistische Elternhaus und fährt per Bus in die Großstadt, wo sie als Miet-Tanzmieze in einem schmierigen Schuppen strandet. Gegen den Zuhältertypen, der dort regiert, zettelt sie per Schulter-Schütteltanz einen Aufstand ausgebeuteter Sexarbeiterinnen an, die schließlich in Formation die Räuberhöhle verlassen, einander gestisch Solidarität versichern und dann ihrer Wege gehen.

Zwei Jahre später schiebt die Künstlerin mit „Sex as a Weapon“ einen Angriff auf die fernsehgestützte Werbe-Front des entfesselten Liebeshandels nach, eine im Rückblick eher zahme Übung in Soft-Rock-Feminismus, wie es ihn seinerzeit auch anderswo gab (in Deutschland 1982 landestypisch trocken per „Neue Männer braucht das Land“ von Ina Deter), hinter dem indes keine durchsetzungsfähige gesellschaftliche Kraft stand. Auch diese symbolische Widersetzlichkeit war wieder einmal, wie Blaxploitation-Kino oder Fun-Punk, eine Erweiterung der Produktpalette der Kulturindustrie, eine eher gutartige allerdings. Was macht man aber, wenn die Verhältnisse sich so nicht wegrocken lassen? Man beschwört halt das Verdampfte, Treue und Gott zum Beispiel, wie Pat Benatar mit „We Belong“ schon 1984, samt einem der hübschesten (Engelskinder-)Chöre diesseits von Queen und Jim Steinman. Ihr dergestalt zelebrierter Ehebund mit dem Gitarristen Neil Giraldo hat zwei Töchter und inzwischen ein Romeo-und-Julia-Musical namens „Invincible“ über die gemeinsame, recht erschütterungsfeste Liebes-Vita hervorgebracht.

Mehr zum Thema 1/

Beide Eheleute dürften nie von Adorno gehört haben, aber ihre Dudelmucke handelt seit mehr als dreißig Jahren von einer seiner zerbrechlichsten Ideen: „Der Befehl zur Treue, den die Gesellschaft erteilt, ist Mittel zur Unfreiheit, aber nur durch Treue vollbringt Freiheit Insubordination gegen den Befehl der Gesellschaft“, nämlich dann, wenn dieser Befehl aus Menschen omni-flexible, bindungsunfähige Ersatzteile schnitzen will, die sich keiner noch so blöden vernetzten Verwertung ihrer Sehnsüchte mehr widersetzen. Warum nicht rüstig bis ins Rentenalter dagegen anmusizieren, in unverdrossener Markt-Irrelevanz? Heute wird Pat Benatar siebzig Jahre alt.