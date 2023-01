Deutsche Rapperin der Stunde : Bekommt man mit einer Prada-Tasche mehr Respekt, Ebow?

Plötzlich, mitten im Stück „Prada Bag“, bleibt der Flow stehen. Ebow, die Rapperin, die eben noch von Prada- Taschen und großen Geldscheinen, von Faschos, Bullen und teuren Villen erzählt hat, zum elastisch schlabbernden Bass und den zischelnden Trap-Beats, hält für einen Moment inne – und wendet sich ans Publikum. Als hätte sie kurz auf die Stopptaste gedrückt, um eine wichtige Servicedurchsage loszuwerden. Man erschrickt kurz. Dann hört man ihr zu. „Wenn du in einer Gesellschaft aufwächst, die dich immer als Menschen zweiter Klasse sieht“, erklärt Ebow in ihrer kurzen Ansprache, mitten im Lied, in ruhigem, trotzdem leicht gereiztem Ton, „dann ist deine einzige Möglichkeit, auf gleicher Augenhöhe zu stehen, ihnen zu imponieren.“

Es geht um die alte Frage, warum in Rapsongs eigentlich ständig von Diamanten, Limousinen und teuren Marken die Rede sei. Ebow, in München geborene Tochter aus einer kurdischen Einwandererfamilie, beantwortet das knapp und zeitgemäß. Für eine Frau wie sie, der alle sofort die migrantische Herkunft ansehen, sei der teure Kram am Ende die einzige Chance. Nicht um Respekt zu gewinnen, denn den bekommt sie von der weißen Mittelschicht nicht mal dann, wenn sie mit Prada-Tasche aufläuft. Sondern um die zu verwirren, die glauben, sie auf den ersten Blick einordnen zu können.

„Wenn wir ehrlich sind“, schickt sie hinterher, an alle, die sich gemeint fühlen: „Ihr seht sogar reich scheiße aus!“ Im Anschluss hört man sie lachen, befreit, über den eigenen Gag. Und es gibt erst mal keine Fragen mehr.

Es hat mit Stücken wie „Prada Bag“ zu tun, dass die 32-jährige Ebru Düzgün alias Ebow – der Künstlername wird mit kurzem E wie Ebbe ausgesprochen – derzeit die deutsche Rapperin der Stunde ist. Kommerziell gesehen, liegt sie zwar noch hinter Shootingstar Badmómzjay oder Hochglanzfiguren wie Katja Krasavice und Shirin David. In der heillos verfilzten Gegenwart von 2022 ist sie allerdings die Stimme im einheimischen Hip-Hop, von der die deutlichsten, beat- und diskurstauglichsten Machtwörter kommen. Die No-Bullshit-Klartexte, die stolz geprotzten, dennoch maximal differenzierten Zwischentöne. Mittlerweile haben das auch die bemerkt, die nicht unbedingt zum Genrepublikum gehören.

Schon Ende 2021 lud die Rockband Die Ärzte sie ein, als furioser Gaststar ihren Song „Kerngeschäft“ zu veredeln. Auf „Es ist okay, Mensch“ rappte sie im Sommer gemeinsam mit Herbert Grönemeyer, Popkünstlerin Balbina und R’n’B-Diva Ace Tee auf einer neuen Version von Grönemeyers Superhit „Mensch“. Ebows eigenes, viertes Album „Canê“, ein kurdisches Wort für Liebling und Seele, bekam durchweg phantastische Kritiken. Im Herbst folgte „Romeo Must Die“, die neue Platte ihres Experimentalkollektivs Gaddafi Gals. Und dann feierte sie auch noch ihr Debüt als Schauspielerin. In „Subotnik“, einer von Helene Hegemann verfilmten Ferdinand-von-Schirach-Erzählung, war sie in der Hauptrolle zu sehen.

„In mir drin stecken Tausende Leben“, rappt Ebow in „K4L“, ihrem bekanntesten Song. „Ihr habt nie an uns geglaubt, wir waren immer, was ihr braucht. Und so lebe meine Legende bis zum gottverdammten Ende.“ Die Abkürzung im Songtitel steht für „Kanak for Life“.

Ein Treffen in Berlin. Am frühen Nachmittag sitzt Ebru Düzgün in ihrer Lieblingsbäckerei in der Neuköllner Hermannstraße, vor sich eine halb aufgegessene Pizzaschnitte und ein Glas Wasser. Ganz in Schwarz, mit dem Logo von P. Diddys Marke Sean John auf der Hoodiebrust, hat sie gleich die nächsten Ebow-News parat. Eben wurde ihr eine Künstlerresidenz in der berühmten Villa Aurora zugesagt, dem früheren Anwesen Lion Feuchtwangers in Los Angeles. Das heißt: Sie wird ihr nächstes Album direkt im Mutterland des Rap produzieren. „Man hat ja nie Zeit, mal auf die Dinge anzustoßen“, sagt Düzgün leicht genervt und trinkt einen Schluck Wasser. „Man vergisst, was man alles erreicht hat, und denkt eher: On to the next one!“