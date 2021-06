Sexismus im Hip-Hop : Rap und Vorurteil

Besteht die deutsche Hip-Hop-Szene aus einem Haufen verrohter junger Männer, die, angefeuert durch ihre eigenen misogynen Texte, Frauen reihenweise belästigen, ausnutzen oder gar vergewaltigen? Diesen Eindruck konnte man bekommen, wenn man in den letzten Tagen Zeitung oder Texte auf Instagram las. Was wir wissen: Vor einiger Zeit kam Nika Irani, die sich auf Instagram @playgirlnikaa nennt, über eben diese Plattform mit dem 26 Jahre alten Rapper Samra, Hussein Akkouche mit bürgerlichem Namen, in Kontakt. Dieser hat seit 2018 eine atemberaubende Musikkarriere hingelegt und ist heute einer der erfolgreichsten Solokünstler in Deutschland. Beide Seiten bestätigen ein Treffen in seinem Studio. Einer detailreichen Instagram-Story der jungen Frau zufolge sperrte der Rapper sie dort in ein Zimmer ein und vergewaltigte sie. Akkouche reagierte auf die Vorwürfe nach knapp 48 Stunden mit einem schriftlichen Statement, in dem er sämtliche Vorwürfe von sich wies. Mittlerweile haben beide angekündigt, die Angelegenheit vor Gericht bringen zu wollen.

Vor allem Frauen aus der Hip-Hop-Branche finden, dass eine Geschichte wie diese exemplarisch gelesen werden kann. In der Szene sei es üblich, dass männliche Musiker die uneingeschränkte Rückendeckung jener Akteure genießen, die von ihnen wirtschaftlich profitieren, und das wiederum nutzen, um meist sehr junge Frauen (hinter vorgehaltener Hand kursieren auch Geschichten über Minderjährige) dazu zu bringen, mit ihnen Sex zu haben. Meist werde dabei das doppelt ungleiche Machtgefälle zwischen einem Mann, der dazu eine bekannte Person ist, und einer Frau, die noch dazu ein Fan ist, ausgenutzt. Reichte dies nicht aus, griffen in der Vergangenheit angeblich einige Rapper zu physischer oder psychischer Gewalt.

Bushido, der noch kurz vorher bei RTL Explosiv mit seiner Ehefrau Anna-Maria Ferchichi die gemeinsame Familie hochleben ließ, bat derweil am Wochenende in einem Instagram-Statement um Verzeihung, weil ein anderer Rapper ein Video veröffentlichte, in dem ein dem Anschein nach noch junger Bushido scheinbar eine junge Frau zum Sex überreden möchte. Der Vorgang ist, falls überhaupt justiziabel, sehr wahrscheinlich bereits verjährt.

Die Vorwürfe gegen Samra wurden zu einem Riesenthema in den sozialen Netzwerken, nachdem sich mit Shirin David die Rapperin mit dem reichweitenstärksten Instagram-Account der Szene zu der Angelegenheit zu Wort meldete. Shirin David ist zurzeit eine der erfolgreichsten Musikerinnen Deutschlands. Wenig später schrieb Visa Vie, die als Host des Online-Mediums „16 Bars“ lange das bekannteste weibliche Gesicht der HipHop-Szene war: „Ich habe in den letzten 12 Jahren in der Rapwelt von so vielen Fällen von sexualisierter Gewalt gegenüber Frauen gehört, sie selbst mitbekommen oder am eigenen Leib erlebt, dass es Monate dauern würde, all die Erlebnisse zu (er)zählen.“ Ihre Aussage kann als beispielhaft für jene Geschichten gelten, die einem viele Frauen erzählen, die entweder als Künstlerinnen, Labelmitarbeiterinnen oder als Journalistinnen in der Hip-Hop-Szene arbeiten oder gearbeitet haben.

Texte voller frauenfeindlicher Botschaften

Dass die Hip-Hop-Welt von Sexismus (und auch von Homophobie und Drogenmissbrauch) geprägt ist, ist kaum zu leugnen. Viele Künstler vermitteln mit ihren Texten und Videos ein Weltbild voller frauenfeindlicher Botschaften, von offenem Sexismus bis zu dem subtileren Chauvinismus bei Rappern wie Cro. Das Magazin Der Spiegel hat vor einem Jahr rund 30.000 Songtexte analysiert, in 18 Prozent davon fand es sexistisches Vokabular. Aber ist das, verglichen mit dem Rest der Gesellschaft, ein hoher Wert? Und schafft diese Kultur, wie viele nun angesichts der konkreten Vorwürfe mutmaßen, einen besonders fruchtbaren Boden für sexuelle Gewalttaten?