Album des Jahres : Rammstein hat das beliebteste Album produziert

Das Album „Rammstein“ der gleichnamigen deutschen Rockband führt die diesjährigen Charts an. Es ist bereits das achte Mal in Folge, dass deutsche Künstler das beliebteste Album des Jahres produzieren.

Die Rockband Rammstein hat das Album des Jahres in Deutschland veröffentlicht. Mit mehr als 260.000 verkauften Alben, vier Wochen als Nummer eins der Charts und 18 Wochen in den Top Ten führt das „Rammstein“ betitelte Album die Jahrescharts mit einem komfortablen Vorsprung an, erklären Marktforscher.

Die Single des Jahres ist „Old Town Road“ vom amerikanischen Rapper Lil Nas X. Das Lied stand 19 Wochen in den Top Ten, vier Wochen davon auf Platz eins. Auf Platz zwei folgt „Dance Monkey“ von der Songwriterin Tones And I, auf Platz drei Apache 207 mit „Roller“. Der deutsche Rapper Capital Bra hat als bestplazierte Single mit „Tilidin“ auf Rang neun das erste Lied, mit insgesamt 14 Hits in den Top 100 ist er dort aber mit Abstand am häufigsten plaziert.

Mit dem Erfolg von Rammstein bei den Alben stammt schon das achte Jahr in Folge das beliebteste Album des Jahres von einem deutschsprachigen Künstler – die Toten Hosen, Helene Fischer und Udo Lindenberg standen in den Vorjahren an der Spitze, wobei fünf Jahre lang Helene Fischer dominierte.

Deutsche Künstler erlebten demnach abermals ein gutes Musikjahr: Die ersten sieben Positionen der Album-Jahrescharts gehen an hiesige Interpreten – darunter Sarah Connor, Herbert Grönemeyer, Udo Lindenberg, die Schlagersängerin Andrea Berg und der Hiphopmusiker KontraK. Erst auf Platz acht folgte mit Ed Sheeran ein internationaler Künstler.