Unter den Rockmusikerinnen gibt es kaum jemanden, der die Spannungen und die Widersprüche dieser Profession auf so vielfältige und beständige Weise verkörpert wie Chrissie Hynde. In ihr kommen Dinge zusammen, von denen normalerweise schon jedes für sich ausreicht, um damit eine Karriere zu bestreiten: ihre niemals angefochtene Stellung als amerikanische Anführerin einer ansonsten immer rein männlichen, britischen Band; ihre Herkunft weit ab vom Schuss (Akron, Ohio); ihre Begeisterung für die British Invasion von den Beatles, den Rolling Stones und den Kinks an abwärts; ihre Hippie-Verbundenheit, die eines politischen Einschlags allerdings weitgehend entbehrte; schließlich ihre Position in der Londoner Punk- und New-Wave-Szene der späten Siebzigerjahre, die ihre Einordnung aber auch eher erschwert als erleichtert. Anders als ihre Kolleginnen Cyndi Lauper und Madonna vermied sie alles schrill Spektakuläre und blieb, in ihrer Musik und in ihrem Habitus, einer gewissen puristischen Härte verpflichtet. Wenn das Wort „Grenzgängerin“ am Platz ist, dann jedenfalls bei ihr.

Tatsächlich waren die Pretenders, denen sie bis heute vorsteht, die gerade noch massentaugliche Synthese aus den damals tonangebenden Strömungen; ihr kurz vor dem Jahreswechsel 1979/80 erschienenes erstes Album ist eines der aufregendsten Rock-’n’-Roll-Debüts aller Zeiten, hart, schnell, aggressiv, feinnervig, cool, alles gleichzeitig, mit rasiermesserscharfen Gitarrenriffs, pumpendem Bass und reich an Melodien. Chrissie Hynde lebte sich als Hauptsongschreiberin, Rhythmusgitarristin und Sängerin in diesem unerhörten Gemisch, das, wenn sie es darauf anlegte, es genauso leicht ins Radio schaffte wie damals die Sachen von Police (bestes Beispiel: „Brass in Pocket“), mit ihrem zwischen Aufgekratztheit und Empfindsamkeit changierenden Alt heftig aus, ohne jemals die Kontrolle aus den Händen zu geben.

Zwischen Lagern sich entscheiden - warum?

Hinter dieser seinerzeit als sensationell empfundenen Bilderstürmerei stand aber, wie die schon damals eingestreuten, sensiblen Ray-Davies-Cover, ihre späteren, sorgfältig ausgewählten Kollaborationen mit der Rock-Prominenz und erst jüngst ihr schönes Dylan-Coveralbum zeigen, eine Traditionalistin. Chrissie Hynde hat es nie für nötig gehalten, sich zwischen irgendwelchen Lagern zu entscheiden, nicht zwischen Amerika und England, nicht zwischen Hippie-Friedfertigkeit und Punk-Militanz und auch nicht zwischen Kommerzialität und Eigensinn. Sie war im Mai 1970 dabei, als amerikanische Nationalgardisten an der Kent State University ihres Heimatstaats vier Studenten erschossen, ging dann bald nach London, wo sie für den New Musical Express schrieb und in dem Bekleidungsgeschäft von Malcolm McLaren und Vivienne Westwood arbeitete, und bahnte sich ihren Weg nicht weniger zäh als ihre große amerikanische Schwester Patti Smith.

Die Pretenders, die sie auch nach dem harten Drogen geschuldeten Verlust wichtiger Mitglieder zusammenhielt, bugsierte sie Mitte der Achtziger auf einen Kurs, der nun reichlich Hits abwarf („Don’t Get Me Wrong“, „Hymn to Her“, „I’ll Stand By You“). Mit Anfang sechzig machte sie ihr erstes Soloalbum, auf dem Neil Young und der ehemalige Tennisspieler John McEnroe mitspielen. Dass sie diese beiden Sturköpfe zu ihren Freunden zählt und das auch beim inzwischen verstorbenen Lemmy Kilmister (von Motörhead) tat, sagt mehr über sie aus als ihre Interviews, die sie so unverblümt wie lakonisch bestreitet. Ihre Kratzbürstigkeit, ihre prinzipielle Don’t-mess-with-me-Einstellung hat sie genauso beibehalten wie ihren Feminismus, der sich in Zeiten politischer Korrektheit freilich etwas robuster ausnimmt.

Wer ihre Autobiographie „Reckless: My Life as a Pretender“ gelesen hat, wird sich in seiner Vermutung bestätigt finden, es mit einer starken, abgehärteten und nicht nur in ihrem Vegetarismus, den sie seit 1969 und keineswegs nur aus Sorge um ihre eigene Gesundheit verficht, kompromisslosen Persönlichkeit zu tun zu haben, die in ihrem Leben wenig ausgelassen, viel erreicht, aber sich dank ihrer Abgeklärtheit nie für etwas Besonderes gehalten hat, was sie gleichwohl in hohem Maße ist. Am heutigen Dienstag wird Christine Elaine „Chrissie“ ­Hynde siebzig Jahre alt.