Country Joe McDonald : Eins, zwei, drei – wofür kämpften wir?

Werden Sie auf der Straße manchmal noch mit den Worten „Give me an F . . .“ begrüßt?

Ach, hier in Berkeley bin ich meist nur der Nachbar, da lässt man mich eher in Ruhe.

Der „I-Feel-Like-I’m-Fixing-to-Die-Rag“, den Sie 1969 in Woodstock sangen, begonnen mit dem berühmt gewordenen „Fuck-Cheer“, ist eines der wirksamsten Antikriegslieder der Geschichte. Es hat nicht nur Ihr Leben verändert, sondern viele davon abgehalten, in den Vietnamkrieg zu ziehen. Und es wurde sogar von Soldaten dort im Einsatz gesungen, wie berichtet wird.

Ja, ich war zunächst überrascht, als ich das zum ersten Mal hörte.

Eigentlich doch verrückt, es heißt in dem Lied ja: „Be the first one on your block to have your son come home in a box“, und im Refrain sogar: „Whoopee, we’re all gonna die!“

Es ist psychedelisch. Aber andererseits ist Sarkasmus Soldaten nicht fremd, es ist auch typisch militärischer Humor.

Zusätzliche Glaubwürdigkeit verlieh Ihnen wohl, dass Sie selbst Veteran sind.

Ja, ich war von 1959 bis 1962 in der Navy.

Und Sie weisen auf Ihrer sehr interessanten Homepage auf die Sache der „Veterans for Peace“ hin, die sich gegen Auslandseinsätze, gegen Militarismus aussprechen.

Der Thema der Veteranen wurde in meinem Leben zunehmend bedeutender und zur Obsession. Ich habe zum Beispiel auch ein ganzes Album über den Ersten Weltkrieg gemacht.

Der Abzug aus Afghanistan, der weithin als Desaster gilt, hat viele an Vietnam erinnert – Sie auch?

Ja, es ist genau dasselbe. Aber weder Trump noch Biden haben den Vietnam-Bezug hergestellt, obwohl er offensichtlich ist. Was die amerikanische Linke betrifft, so muss man sagen: Sie hat es immer versäumt, aus Vietnam die richtigen Schlüsse zu ziehen. Und was Präsident Biden betrifft: Es muss unfassbar für ihn sein, dass die Szenen von chaotischen Evakuierungen, von den Zurückgelassenen sich nun Jahrzehnte später in Afghanistan wiederholt haben, vor aller Augen. Und man ist versucht zu sagen: Es ist sein Fehler, dass es nun so schlimm wurde. Ich glaube, das wird sein Ansehen für immer beschädigen.

Das sagen viele. Aber in seinen präsidialen Reden gibt er sich weiterhin große Mühe, den Abzug als historische Notwendigkeit, ja, als Erfolg zu verbuchen, besonders in der Rede vom 31. August. Einmal abgesehen davon, dass dieser Abzug schon von Bidens Vorgängern eingeleitet wurde: Müsste nicht für alle alten Hippies ein Traum in Erfüllung gehen, wenn endlich ein amerikanischer Präsident sagt: „Let’s get out of there“?

Ich verstehe, was Sie meinen – und weiß nicht recht, was ich sagen soll. Er ist ein Politiker. Ja, er hat die Sache beendet. Aber wir haben leider auch die ganze Ausrüstung denen dort überlassen und viele im Stich gelassen.

Ob dieser Krieg wirklich „beendet“ ist, wie auch die New York Times in ihren Überschriften mantrahaft beschwor, muss sich ja erst noch zeigen. Aber was einen auch sehr verwundern kann: Biden sagte in seinen Reden kaum etwas über die afghanische Bevölkerung und deren immenses Leid. Und er hat sogar klargestellt, dass die Vereinigten Staaten „kein anderes Interesse“ in Afghanistan hatten, als ihre eigene Sicherheit gegen Terroristen zu verteidigen.

Nun, es gibt doch eine lange Geschichte von Menschen, die den Amerikanern geholfen haben und denen man dafür vieles versprochen hat, auch die amerikanische Staatsbürgerschaft, etwa in den Philippinen oder Guam. Aber sie haben sie dann nie erhalten, sie wurden dort zurückgelassen. Also vielleicht ist es einfach immer dasselbe.

Aber wenn man mit in Betracht zieht, dass die internationale ISAF-Mission erklärtermaßen andere Ziele und davon auch einige erreicht hatte, somit also viel Gutes für die afghanische Zivilbevölkerung – dann kann man wohl kaum glücklich darüber sein, dass auf diese Weise die westliche Hegemonie schwindet?

Nein. Ich glaube, niemand in der amerikanischen Linken ruft jetzt „hurra“.

Also war es dann aus Ihrer Sicht richtig oder falsch, sich ganz aus Afghanistan zurückzuziehen?

Ich glaube, das Richtige wäre ein schrittweiser Rückzug über mehrere Monate gewesen. Sowohl Trump als auch Biden machten den gleichen Fehler, indem sie die afghanischen Truppen der Gefangennahme und die Frauen der Versklavung unter der Taliban-Herrschaft aussetzten. Aber die wirkliche Schande ist, dass die Amerikaner dort überhaupt erst einmarschiert sind. Ich habe im Laufe der Jahre gelernt, „niemals allein schwimmen zu gehen“, und das ist es, was die Vereinigten Staaten weiterhin tun. Alles fing an mit dieser Lüge, dass man nach den Terroristen vom 11. September suchte. Und ich glaube, es wäre besser gewesen, einige militärische Kräfte in Afghanistan zu belassen – nur für wie lange? Für immer? Und wer will das sein und dafür sterben? Niemand, glaube ich. Aber kurz gesagt: Es war falsch, sich jetzt komplett aus Afghanistan zurückzuziehen.