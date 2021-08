„Welcome 2 America“ von Prince : Ist die Zeit endlich reif?

In den gerade einmal fünf Jahren seit dem Tod von Prince Rogers Nelson, dem Mann, der sich selbst nur Prince nannte, sind aus dem Nachlass 115 zuvor unbekannte Studioeinspielungen veröffentlicht worden, die meisten davon Lieder, die noch niemand kannte. Selbst die Alternativversionen von bekannten Songs eröffnen durch Rhythmus-, In­strumentierungs- oder Textwechsel (und manchmal gar dies alles auf einmal) ganz neue Perspektiven auf ein Schaffen im Zeichen einer Tradition, die es im digitalen Popmusikzeitalter kaum mehr gibt: die gute alte Magnetbandaufnahme in analoger Mehrspurtechnik. Vor den Mikrofonen in seinem 1988 fertiggestellten Privatstudio war Prince König, Alleinherrscher auch insoweit, als er meistens einfach alles selbst bestritt: Lead- und Background-Gesang sowie sämtliche Instrumente.

Und er beherrschte die Formen: Funk und Soul natürlich, die Basis seiner ersten Erfolge in den frühen Achtzigerjahren. Aber ebenfalls Jazz, das Erbteil seiner Eltern. Blues, Rap, Hip-Hop, Rock. Und auch wenn er selbst nicht im Bereich des Klassikgeschäfts wilderte – obwohl seine Konzerte ganz große Opern und bisweilen geradezu Ballettaufführungen waren –, bewunderte er die großen alten Komponisten: „There’s no vibration in rock / Meet me between the atoms / Beethoven and Bach.“

Nachricht vom Tod des Downloads

Das ist ein Textauszug der neuen Nachlass-Platte von Prince, die jetzt herausgekommen ist: „Welcome 2 America“. In Wahrheit ist sie alt, nämlich aufgenommen 2010; zur Veröffentlichung vorgesehen war sie ursprünglich fürs Folgejahr. Aber Prince gab sie nicht frei, weil er damals der Überzeugung war, dass dem mittlerweile dominierenden digitalen Downloadgeschäft kein langes Leben beschieden sein würde. Schon sein vorheriges Album (betitelt einfach wie das Jahr, in dem es herauskam: „2010“) hatte er ausschließlich als CD-Beigabe zu drei internationalen Musikzeitschriften in Umlauf gebracht. Andere Aufnahmen hatten exklusiv Fotobänden beigelegen oder waren nur über eine einzige Handelskette vertrieben worden: Prince experimentierte ökonomisch nicht weniger als musikalisch, seit er sich in den Neunzigerjahren mit dem Warner-Konzern überworfen hatte. Wie es dann noch anders weitergehen sollte, wusste er jedoch nicht. Heute wissen wir, dass seine Nachricht vom Tod des Downloads übertrieben war.

Die insgesamt zwölf Stücke auf „Wel­come 2 America“ ergänzen sich zu etwas mehr als fünfzig Minuten Spielzeit. Leider schweigt sich das Booklet über die Dramaturgie des Albums aus: Hat Prince noch selbst die Reihenfolge festgelegt? Immerhin konnte man von Morris Hayes, einem Musiker, der über fast zwanzig Jahre hinweg zu wechselnden Begleitbands auf den Prince-Tourneen zählte, zuletzt einiges über die gute Zusammenarbeit bei den Aufnahmen erfahren, und tatsächlich ist Hayes bei der Hälfte der Lieder als Ko-Produzent ausgewiesen. Was das bedeutet, bleibt allerdings unklar. Für „Welcome 2 America“ hatte Prince erstmals nach langer Zeit wieder ein festes Ensemble an Instrumentalisten und Sängerinnen ins Studio geholt, darunter eben auch Hayes, aber jemanden neben sich als Produzenten zu dulden passt nicht zu Prince. Nicht ausgeschlossen, dass vor der jet­zigen Veröffentlichung noch mittels Overdubs bei den Originalaufnahmen Hand angelegt wurde, auch wenn das natürlich Majestätsbeleidigung bedeuten würde.

Wo sind wir mit diesen Songs? Mitten in Turbulenzen – eines Künstlers und eines Staates. 2010 war Barack Obama seit einem Jahr amerikanischer Präsident; Prince schien es Zeit für eine Bestandsaufnahme. Er, der sich während des Konflikts mit Warner zum namenlosen Künstler erklärt und für ein Plattencover mit hingeschmierter Aufschrift „Sklave“ im Gesicht posiert hatte, variierte nun im Titelstück die Schlusszeilen der amerikanischen Na­tionalhymne zum „Land of the free, home of the ­slave“. Aber das letzte Lied trägt wiederum den Titel „One Day We Will All Be Free“ und mahnt die Verwirklichung des egalitären Versprechens der Unabhängigkeitserklärung an. Mit dem amerikanischen Astronomen und Sklavereigegner Benjamin Banneker ruft Prince eine schwarze Identifikationsfigur des achtzehnten Jahrhunderts auf, stolz verkündet ein witziges Wortspiel mit dem Namen eines founding fa­ther der Republik: „Keepin’ it Franklin Benjamin Banneker was never born a slave.“ Die Hoffnung stirbt zuletzt; dass dieses konsequent politisch grundierte Album nach dem Tod von Prince erscheint, hat selbst etwas Be­freiendes. Heute sieht man in den Vereinigten Staaten die Zeit dazu gekommen.

Musikalisch ist „Welcome 2 America“ facettenreich, aber ohne Hitpotential. Zwei der Songs, „When She Comes“ und „1000 Light­years from Here“, kennt man als spätere Arrangements, die auf dem letzten Album zu Lebzeiten, „Hit n Run Phase 2“, untergekommen, aber jeweils nicht halb so interessant geraten waren, das Letztere gar nur als Bestandteil eines anderen Liedes. „When She Comes“ ist nun auch wieder musikalisch eine jener hocherotischen Beischlafbeschwörungen, die Prince gerne einspielte, obwohl sein Glaube als Zeuge Jehovas kräftige Spuren in den anderen Texten hinterlassen hat.

Völlig konsequent ist die Benennung des Albums nach seinem stärksten Stück: einer veritablen spoken word performance über stark akzentuiertem Basslauf, der einsetzt wie der in „Papa Was a Rolling Stone“ von den Tempta­tions. Aber der Fortgang ist eher Predigt als Nekrolog, und aus der gewollten Monotonie des Sprechgesangs brechen immer wieder von Liv Warfield, Shelby J. und Elisa Fiorillo, – drei damals eng mit Prince verbundenen Sängerinnen – bestrittene Strophenbruchstücke hervor, einmal auch als jubelnder Scat, wenn Prince feststellt: „1 of our greatest exports was a thing called jazz“. In Europa ließ er sich damals von Jazzfestivals einladen. Seine Plattenpause währte noch bis 2014, so lang wie nie zuvor. Da dürfte einiges weiteres Material im Nachlass schlummern.