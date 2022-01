Zum Tod von Ronnie Spector : Mit dem Rücken zur Wand

Ronnie Spector war die Gründungssängerin des Wall of Sound und blieb doch unterschätzt. Die Interpretin von „Be My Baby“ ist jetzt im Alter von 78 Jahren gestorben.

Die Sängerin Ronnie Spector – hier auf einem Foto aus dem 1970er Jahren – hat dem „Wall of Sound“ die Stimme geschenkt. Bild: Photo by Michael Ochs Archives/Getty Images

War das Zufall? Maßgebliche Popsängerinnen der frühen sechziger Jahre hatten zu Männern, mit denen nicht gerade gut Kirschen essen war, eine private und berufliche Beziehung: natürlich nicht als gleichberechtigte Partnerin, sondern als „Geschöpf“, Eigentum, Quälobjekt – Tina Turner (mit Ike), Diana Ross (mit Motown-Chef Berry Gordy) und Ronnie Spector mit ihrem Ehemann Phil, dem Baumeister des Wall of Sound, jener Klangschicht auf Klangschicht türmenden Produktionsweise, die mit verschwenderisch vielen Instrumenten und majestätischem Hall die Popmusik bigger than life klingen ließ und damit erst auf ihr eigentliches Format brachte.

Und Ronnie Spector, die Leadsängerin des Trios und Girl-Group-Prototypen The Ronettes, war das menschliche Organ für Phil Spectors Idee, aus der gar nicht so viele Platten hervorgingen, die aber bis in die heutige Zeit wirkt. Sie ist also, weniger wegen ihrer alles andere als voluminösen, tremoloaffinen Stimme, aber schon deswegen, weil sie eben den berühmtesten und vielleicht auch besten Wall-of-Sound-Song eingesungen hat, eine der wichtigsten Interpretinnen jener Zeit: „Be My Baby“ (1963). Dieses noch nicht einmal zweieinhalbminütige Stück Musikgeschichte, das Phil Spector mit Jeff Barry und Ellie Greenwich geschrieben hatte, kommt dem, was Phil Spector vorgeschwebt haben mochte, sicherlich am nächsten. Es wäre eine eigene Untersuchung wert, welchen Anteil Jack Nitzsche zumindest an diesem einen Lied hat; immerhin hat er es arrangiert, danach mit den Rolling Stones sowie mit Neil Young gearbeitet und die Musik zu „Einer flog übers Kuckucksnest“ beigesteuert.

Das übrige Material des Ronettes-Debüts, das tatsächlich in jedem zweiten Titel „baby“ und/oder „love“ führte, fiel dagegen nur ganz leicht ab: „Baby I Love You“ und „Do I Love You“ waren auch solche Mini-Melodramen, welche die Ronettes mit der für sie typischen Mischung aus Ernst und Unschuld, dabei seltsam distanziert vortrugen und die erheblichen Einfluss auf Debbie Harrys Band Blondie hatten. Ronnie Spector ragte aus den Ronettes, denen auch ihre Schwester und ihre Cousine angehörten, so heraus wie Diana Ross aus den Supremes, mit allen kollegialen Komplikationen. Statt sie aber nach deren Ende als Solo-Star aufzubauen, wie dies Berry Gordy mit Diana Ross tat, machte ihr der schon damals komplett übergeschnappte Phil Spector das Leben bis zur Scheidung 1974 zur Hölle, sperrte sie auf dem Hollywood-Anwesen ein und ließ ihr die erste, ohnehin lächerlich dürftige Alimentenzahlung von 1300 Dollar in 5-Cent-Münzen aushändigen.

Der Befreiungsversuch durch die den Ronettes freundschaftlich verbundenen Beatles warf nur Singles ab. Wenn man sich ihre vier seit 1980 erschienenen, hochenergetischen und mit großer Autorität intonierten Platten anhört, dann will man gar nicht wissen, was für eine Künstlerin aus ihr, die vielen nachwachsenden Sängerinnen, die Wert auf Unkonventionalität legen, ein Vorbild wurde, unter günstigeren Lebensumständen hätte werden können. Nun, ein Jahr nach Phil Spector, ist Veronica Yvette Bennett, die aus New York stammte, im Alter von 78 Jahren gestorben.