Gute Lyrics leben davon, was sie von einer Geschichte weglassen und wie geschickt sie es tun. Man kann in einem kurzen Text von drei bis fünf Minuten Vortragslänge ja nicht alles erzählen, was wichtig ist. Es kommt darauf an, die Phantasie des Hörers mit wenigen Strichen in die richtige Richtung zu lenken. Es gibt aber auch Texte, aus denen man einfach nicht klug wird, und gar nicht so selten ist das auch beabsichtigt.

Der Song „Frankie’s Gun!“ aus dem Album „Adventures of The Felice Brothers Vol. 1“ von 2007 wirft ungewöhnlich viele Fragen auf – ganz im Widerspruch zu dem Ausrufezeichen am Ende des Songtitels, das besondere Eindeutigkeit zu verheißen scheint. So viel wird beim ersten Hören deutlich: Das Personal des Songs besteht aus mindestens fünf Personen – dem lyrischen Ich, aus Frankie, der in der dritten Strophe als „friend“ bezeichnet wird, aus Lucille, die offenbar die Freundin des Erzählers ist, und der „mama“, die in der zweiten und dritten Strophe als wichtiger Bezugspunkt erscheint. Eine Schwester wird am Rande erwähnt.

Wo die Geschichte spielt, ist einigermaßen klar: im Norden der USA, zwischen New Jersey – wo das lyrische Ich einmal untertauchen musste, wie es im Lied erzählt – und Chicago, wohin es regelmäßige Transportfahrten unternimmt. Upstate New York, wo die Felice Brothers herkommen, liegt übrigens genau dazwischen.

Auch das Milieu lässt sich eingrenzen, der Song ist mit großer Sicherheit in der eher prekären Arbeiterklasse angesiedelt, eine Nähe zur Klein- oder auch Großkriminalität wird zumindest angedeutet, was alles durchaus den Konventionen einer bestimmten Sorte von Folkmusik entspricht.

Genialer Reim zu Beginn

Die zeitliche Einordnung ist schon schwieriger. Fast den einzigen Hinweis gibt die Erwähnung eines McDonald’s-Restaurants, was aber keine echte Hilfe ist, schließlich existiert die Kette schon eine Weile. Die Sprache erscheint stellenweise etwas altertümlich („picture show“, „long legged Brenda“), sodass es sich gut auch um eine Geschichte aus dem frühen zwanzigsten Jahrhundert handeln könnte.

Insgesamt werden im Kopf des Hörers Bilder eines Roadmovies im ländlichen Amerika erzeugt, die gut zur Musik passen: Zu Beginn stimmt ein nach Cajun-Musik klingendes Akkordeon zusammen mit dem scheppernden Waschbrett eine sich zuweilen boogie-woogie-mäßig aufschraubenden Tanzrhythmus an, der mit dem Einsetzen von Bass und Schlagzeug immer stampfender wird. Eine Grundspannung entsteht dadurch, dass die Musik angesichts des geschilderten Geschehens erstaunlich fröhlich klingt.

Die in jungen Jahren mit Straßenmusik gestählten Felice Brothers entwickeln – gerade bei Live-Aufnahmen wird das sichtbar – musikalisch einen ungeheuren Dampf. Der schwergewichtige James Felice am Akkordeon legt temperamentvolle Grazie an den Tag, der schlaksige Sänger Ian Felice steht schlecht frisiert mit geneigtem Kopf wie der frühe Bob Dylan etwas befangen daneben. Doch seine aufgeriebene, permanent um Durchsetzung kämpfende Stimme ragt deutlich heraus.

Die erste Strophe beginnt mit einem genialen Reim:

My car goes Chicago

Every weekend to pick up some cargo