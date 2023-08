Nothing could take away these blues: Sinéad O’Connor (1966 bis 2023) Bild: Picture Alliance

In vielen Popsongs geht jemand zum Arzt wegen der Liebe. Meist kommt dabei heraus, dass es einfach keine Medizin dagegen gibt. Oft ist das Lied selbst ein verzweifelter Anruf: „Doktor, Doktor!“. Im vorliegenden dagegen hat der Arztbesuch bereits stattgefunden, und es wird desillusioniert davon berichtet: „I went to the doctor, and guess what he told me“: Dieser Narr habe doch tatsächlich dazu geraten, Spaß zu haben!

Aber an Spaß ist in diesem Fall nicht zu denken, handelt es sich doch um eines der bittersten Abschiedslieder aller Zeiten. Geschrieben wurde es von Prince. Aber seit Sinead O’Connor es sich anverwandelt und 1990 veröffentlicht hat, kennt man es als ihres. Bei allem Respekt vor dem großen Songschreiber und Musiker Prince: Seine Versionen des eigenen Songs kommen an die der Irin nicht heran.

In der Handschrift von Prince

Bei der ersten veröffentlichten Aufnahme von The Family aus dem Jahr 1985 singt nicht der Songschreiber Prince, sondern das Bandmitglied Paul Peterson – warum, begreift man heute nicht recht. Die Originalaufnahme von 1984, bei der Prince selbst sang und alle Instrumente einspielte, wurde erst 2018 veröffentlicht. Es ist beeindruckend zu hören, wie hier die komplette Komposition die Prince-Handschrift trägt, inklusive wilden Gitarren- und Saxophonsoli und Falsettgesang zum Schluss hin. Sie schillert bombastisch zwischen Glam- und Jazzrock. Die im Musikvideo dazugestellten Probeaufnahmen von Prince and the Revolution aus dem Jahr 1984 zeigen flamboyante Verrenkungen, in denen die Verzweiflung des Texts bisweilen theatralisch überhöht, vielleicht aufgehoben wird. Der Unterschied zur Aufnahme von Sinéad O’Connor könnte größer nicht sein.

Ihre Version, die 1990 vielen den Boden unter den Füßen weggezogen hat und es bis heute tut, erst recht jetzt nach ihrem Tod, wirkt nicht bombastisch, sondern zart und zerbrechlich, sie ist rhythmisch auch rigider in ihrem Drumcomputer-Korsett. Und der Synthie-Orchesterklang wirkt fast ein bisschen billig. Aber ähnlich wie etwas später beim Keyboardteppich unter Bruce Springsteens „Streets of Philadelphia“ dient dieser Minimalismus, so scheint es, nur einem Ziel: Die Musik soll hier gar nicht besonders auffallen; die gesamte Aufmerksamkeit gilt der Stimme Sinéad O’Connors und dem, was sie zu erzählen hat. „I go out every night an sleep all day“. Aber es hilft alles nichts, die Blumen sind tot. Die die Begleitung ist so dezent, dass etwa der charakteristische Oktavsprung beim Wort „no-thing“ besonders sticht.

Angesichts des Musikvideos kann man noch hinzufügen: Die Aufmerksamkeit gilt auch O’Connors Gesicht, das zwischen den melancholischen Aufnahmen von ihr im dem Park von St. Cloud bei Paris über weite Strecken in Nahaufnahme gezeigt wird. Das Ergebnis wurde 1990 bei den MTV Video Music Awards als bestes Musikvideo des Jahres ausgezeichnet.

Die Tränen Irlands

Wer den (zurzeit auch in der ARD-Mediathek verfügbaren) Dokumentarfilm „Nothing Compares“ von Kathryn Ferguson gesehen hat, wird bedauern, dass die Erben von Prince nicht die Größe hatten, der Regisseurin die Verwendung des titelgebenden Songs darin zu erlauben. Aber durch diesen Film noch viel besser begreifen, welche Last die Sängerin trug – persönlich, aber auch in ihrer Funktion als Vorkämpferin gegen Missbrauch und für veränderte Geschlechterbilder in der Musikindustrie.