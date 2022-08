Pop-Anthologie : Warten auf den Regen

„Riders on the Storm“ von den Doors ist einer der meditativsten Popsongs aller Zeiten. Er kann in Trance oder in Ekstase versetzen – und ist dabei in jeder Sekunde eine musikalisch virtuose Feier des Regens.

Das letzte Gewitter ist fast vier Wochen her, und während das nächste in der Wettervorhersage beständig um noch ein paar Tage verschoben wird, hat sich, wie von selbst, ein Ritual des Daraufwartens eingestellt: Jedes abendliche Kochen beginnt mit „Riders on the Storm“ als Soundtrack. Es plinkert und pluckert, rauscht, zischt und kracht: eine musikalische Beschwörung des Regens, den alles Leben so dringend braucht, und der andererseits auch gefährlich werden kann.

Jan Wiele Redakteur im Feuilleton. Folgen Ich folge

Es ist wohl einer der meditativsten Popsongs schlechthin, grundiert von großem Wetterdrama und dieses auch musikalisch aufführend. Der Gewittersturm wirkt dabei aber weniger bedrohlich als einlullend, von den ersten Takten an ist dem Hörer klar, dass er dieser Übermacht sowieso ausgeliefert ist, sich fügen muss. Man kann dazu auch autofahren, trinken, rauchen, schreiben oder sonstwas tun: höchstwahrscheinlich mit dem Effekt, dass diese Tätigkeit veredelt wird, überzogen mit einem diffusen, womöglich trügerischen Gefühl der Bedeutsamkeit oder zumindest dem, genau in diesem Moment genau das Richtige zu tun (und was könnte besser sein als das?).

Also etwa: Im Viervielteltakt des einsetzenden Liedes Gemüse schneiden. Schnitt, Schnitt, Schnitt Schnitt. Sich dann bei den schleifenhaften Achtelläufen von Bass und Schlagzeug zu doppelter Hackgeschwindigkeit bei den Zwiebeln inspirieren lassen: Tack-tack, Tack-tack, Tack-tack, Tack-tack. Und wenn dann die Sechzehntel von Ray Manzareks Regenklavierlauf vom Himmel herabperlen, vielleicht schon zum ersten Schütteln ansetzen: Ekstase, bevor Jim Morrison auch nur ein Wort gesungen hat.

Riders on the storm

Riders on the storm

Into this house we're born

Into this world we're thrown

Like a dog without a bone

An actor out on loan

Riders on the storm

Braucht man hier große Erklärungen über das Indieweltgeworfensein? Über Theater- und Hundemetaphern der Existenz? Nein, es erklärt sich alles von selbst im Moment des ersten Hörens, jeder versteht es. Interessant vielleicht aber, woher es kommt: Angeblich spielten die Doors bei den Aufnahmen zu ihrem Album „L.A. Woman“ an Stan Jones‘ Country-Klassiker „Ghost Riders in the Sky“ herum (Yippie-ai-eh…), wobei dann ein neues Lied entstand. Von fern schimmert das Erstere noch durch. Fast belustigend wirkt zunächst die drastische Verlangsamung des neuen Songs gegenüber der galoppierenden Geisterreiter-Vorlage angesichts einer Band, die im kollektiven Gedächtnis wohl wie kaum eine andere mit berauschten Trance-Erfahrungen verbunden ist. Aber die Schnelligkeits-Ekstase liegt hier eben nicht im Liedtempo, sondern in den aberwitzig-jazzigen Soli Ray Manzareks auf dem Rhodes-Piano, die vor den rigiden Klangstrukturen von Bass, Gitarre und dem unbeirrbaren Schlagzeugspiel von John Densmore umso krasser hervortreten.

Die Lyrics wirken wie montiert aus ganz verschiedenen Notizbüchern des, so wird ja oft kolportiert, riesigen Textreservoirs Jim Morissons, der sich in erster Linie als Schriftsteller verstand, auch wenn das vielleicht nicht alle Welt so sehen mochte und möchte. Der große Gewinn von „Riders on the Storm“ ist aber die maximale Verdichtung. Es sind im Grunde nur drei Strophen Text mit ganz unterschiedlichen Themen. Nach der existentialistischen ersten Strophe folgt eine, die das Lied reportagehaft auf die Straße bringt:

There's a killer on the road

His brain is squirmin' like a toad

Take a long holiday

Let your children play

If you give this man a ride

Sweet family will die

Killer on the road, yeah

In diese Zeilen ist schon vieles hineingelesen worden – womöglich zurecht. Laut der Morisson-Biographie von Stephen Davis hat der Sänger darin Jugenderinnerungen verarbeitet – an eine Zeit, in der er an der Universität von Tallahassee in Florida studierte, seine damalige Freundin aber im fast dreihundert Meilen entfernten Clearwater lebte. Morisson sei also oft per Anhalter zu ihr gefahren, und dabei hätten ihn die einsamen Highways inspiriert – „on fire with lust and poetry and Nietzsche and God knows what else - taking chances on redneck truckers, fugitive homos, and predatory cruisers“.