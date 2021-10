Pop-Anthologie (128) : Obdachlose gibt es überall

Ursprünglich wollte er über Paris singen. Das hat sich Ralph McTell dann doch noch einmal überlegt, und so entstand ein Lied, das die Verhältnisse wohl erträglicher machen soll, ohne sie umzustürzen: „Streets of London“.

Mehr als zwölf Millionen Aufrufe des Videos bei Youtube, über 18 Millionen Text-Interessierte bei LyricFind, ungefähr 200 Coverversionen, etwa von Joan Baez, Harry Belafonte, Cliff Richards, Roger Whitaker - das darf man wohl einen Erfolg nennen. Wie oft Ralph McTell das selbstgeschriebene Lied vor Publikum sang, hat er wahrscheinlich nicht gezählt. Eine Strichliste in Fünferpacks an der verrauchten Küchenwand wäre der passende Ort zum Notieren gewesen, und eine große Küche hätte es sein müssen, denn „Streets of London“ wurde zur Nahrung für viele.

Als offizielles Geburtsdatum des Songs gilt das Jahr 1969, die Geburt war schwierig und zog sich hin. Während Ralph ihn noch „too depressive“ fand, um ihn auf seiner Debüt-LP „Eight Frames A Second“ zu veröffentlichen, platzierte er ihn 1969 auf der zweiten LP „Spiral Staircase“, die jedoch nur ein mäßiges Echo fand. Drei Jahre vergingen unter allerlei Neuaufnahmen und Instrumentalisierungswechseln, dann schaffte es ein Re-Release in den Niederlanden überraschend auf Platz 9, worauf er 1974 als zarter Folksong mit akustischer Gitarre endlich sein Hit-Potential entfalten durfte. Im Vereinten Königreich schnellte die Single auf Platz 2 der UK Charts, in Deutschland erreichte sie immerhin Platz 8. Seitdem ist McTell, inzwischen 76 Jahre alt, damit unterwegs, vor wenigen Wochen hat er in London eine neue Tournee begonnen.

Alle können es mitsummen

Ein Dutzend weiterer Konzerte im ganzen Land werden folgen. Kein Besucher wird nachhause gehen, ohne „Streets of London“ gehört zu haben, niemand es anhören, der nicht mitsummen könnte. Für den Song und den Sänger bedeutet ein halbes Jahrhundert auch eine Last: In ausnahmslos jedem Konzert das One-Hit-Wonder zelebrieren zu müssen, ohne darüber verrückt zu werden, stellt eine Herausforderung dar. Wie es aussieht, hat der freundliche Schotte sie ohne Schaden bewältigt.

Als Zwanzigjähriger trampte er durch Frankreich und sang auf Plätzen und in Metro-Stationen, ursprünglich sollte daraus „The Streets of Paris“ werden, aber „London“ klang dann doch passender. Armut gibt es überall, doch in der Kälte und Nässe des Nordens trifft sie härter. Sie durch ein paar individuelle Beispiele zu illustrieren, scheint für einen Texter nicht besonders schwer; als beabsichtigte Wirkung würde man Kritik und Anklage vermuten. Das ist ein Fehlschluss. Vielmehr wendet sich hier ein Ich an ein Du, das sich zwar einsam und betrübt fühlt, dessen Lebensumstände jedoch erträglich scheinen.

Daher wird es aufgefordert, sich die trostlose Existenz der Besitzlosen vor Augen zu halten und zu erkennen, dass es, verglichen mit ihnen, kein Recht auf Klagen hat. Der Mittelstand möge sich beherrschen statt zu jammern, das ist die Botschaft, und das ideale Publikum für den Song ist eben der Mittelstand, der psychisch vielleicht allerhand auszuhalten, aber doch eine warme Wohnung und genug zu essen hat. Um den Abstand zum wirklichen Elend zu verdeutlichen, sind die beschriebenen Elenden allesamt alt, ein existentieller Zustand, dem man nicht entfliehen kann.

Kein Aufruf zur Revolte

Also: keine soziale Wut, kein Aufruf zur Revolte. „Streets of London“ ist ein Seufzer- und Schlummerlied. Traurig die Welt, traurig das Leben, aber die schön gesungene, sanfte Melodie hilft, die Verhältnisse zu ertragen, sie passt zu Wunderkerzen und kollektiver Wärme. Wenn solch ein Song Umsatz und den Songwriter reich macht, entsteht ein Paradox, das Ralph McTell als sympathischer Working-Class-Abkömmling durch Wohltätigkeit zu entschärfen suchte. Viele Male hat er für wohltätige Zwecke gespendet, und mit Annie Lennox nahm er 2017 den Song noch einmal auf, der Gewinn ging an CRISIS, ein Projekt zur Unterstützung von Obdachlosen.

Bei Wikipedia wird eine Cover-Version von den Sex Pistols erwähnt, was man kaum glauben mag. Wer den Link anklickt, hört aggressives Gebrüll statt in sich ruhendem Bedauern. Viele Kommentatoren bestreiten, dass es die Sex Pistols sind, die da brüllen, aber wer auch immer es ist, brüllt nicht übel. Aus sozialen Missständen ästhetische Funken zu schlagen, seien sie nun soft oder ruppig, lässt sich kaum vermeiden, wenn man erfolgreich auf sie hinweisen will. Dass es vielen Leuten, und gerade alten Leuten, ziemlich dreckig geht, kann jeder in jeder Stadt wahrnehmen, aber ein Lied darüber zu schreiben, dem sich die Ohren seit mehr als fünfzig Jahren willig öffnen, grenzt tatsächlich an ein Wunder.