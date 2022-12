Pop-Anthologie : Bleiben oder gehen?

Über Zustimmung und Einvernehmlichkeit in Bezug auf Sex wird seit MeToo viel häufiger gesprochen als zuvor. Dass Zustimmung nicht automatisch vorliegt, dessen sind sich mittlerweile die meisten bewusst, zumindest theoretisch. Was das in der Praxis heißt, ist oft weniger selbstverständlich. Dies liegt auch an der Komplexität, mit der sich Begehren und Abneigung äußern können. Sie ermöglicht ganz unterschiedliche Deutungsmöglichkeiten einer spezifischen Situation: Harmloser Flirt oder schon Übergriff? Opfer oder Mitwirkender? Eine derart interpretationsoffene Situation beschreibt auch das Lied „Baby, It’s Cold Outside“. Jahrzehntelang war es ein Klassiker der kalten Jahreszeit und besonders der Weihnachtszeit - zuletzt jedoch ist es in die Kritik geraten und wird teils nicht mehr gespielt.

„Baby, It’s Cold Outside“ wurde im 1944 von dem amerikanischen Komponisten Frank Loesser geschrieben. Der ursprüngliche Anlass war privater Art: Loesser und seine Frau Lynn Garland wollten einfach ihre Gäste bei einer Einweihungsfeier mit einer Shownummer unterhalten. Sie übertraf die Erwartungen. Ihr Call-and-Response-Duett wurde angeblich so beliebt, dass das Paar bald zu jeder Cocktailparty in Manhattan eingeladen wurde. Die Entscheidung, die Rechte an die Filmproduktionsgesellschaft MGM zu verkaufen, hat Loesser jedoch hinter dem Rücken seiner Frau getroffen. Sie konnte ihm das nie verzeihen: „Ich fühlte mich so betrogen, als ob ich ihn mit einer anderen Frau erwischt hätte.“

Oscar für den besten Song

Die erste Fassung außerhalb des Gesellschaftslebens des Paares wurde durch den Musicalfilm „Neptune’s Daughter” (1949) berühmt. Hier wird das Lied in zwei aufeinanderfolgenden Szenen aufgeführt, zuerst von Esther Williams und Ricardo Montalbán, danach von Betty Garrett und Red Skelton (interessanterweise mit vertauschten Rollen: Hier singt der Mann, er sollte wirklich besser gehen, während die Frau ihn zu bleiben bittet). Loesser erhielt den Oscar für den besten Song. Auch Ella Fitzgerald und Frank Sinatra spielten kurz danach das Lied ein. Inzwischen gibt es auch moderne Fassungen, etwa von John Legend und Kelly Clarkson, diese allerdings mit geändertem Text. Denn in jüngster Zeit wurde die Ursprungsversion des Liedes wegen Sexismusvorwürfen teils gecancelt. 2018 beschloss zum Beispiel ein amerikanischer Radiosender, „Baby, It’s Cold Outside“ aus der gängigen Weihnachtsrotation zu nehmen. Die Zuhörerbeschwerden, laut denen das Lied eine Übergriffsituation darstellt, seien zu viele geworden.

Der Text hat die Form eines Dialoges zwischen einem Mann und einer Frau. Nach einem gemeinsamen Abend bei ihm sagt die Frau, dass sie nach Hause gehen muss. Der Mann bittet sie zu bleiben. Er weist auf das Wetter hin: „Baby, draußen ist es doch kalt!“ (oder, wie es in einer deutschen Fassung heißt: „Es regnet noch!“). Danke, sagt die Frau, aber nein, ich sollte mich bewegen. Die Antwort ist ein weiterer Überredungsversuch. Der ganze Text folgt der gleichen Struktur:

My mother will start to worry

(Beautiful, what's your hurry?)

My father will be pacing the floor

(Listen to that fireplace roar)

So, really I'd better scurry

(Beautiful, please don't hurry)

But maybe just a hald a drink more

(I'll put some records on while I pour)

Was werden die Nachbarn sagen?

Das Nein der Frau wird somit nie als ein Nein anerkannt. Es wird zu einem „vielleicht doch”, also einem Ja, das aus seiner sittlichen Verkleidung herausgelockert werden muss. Bemerkenswert ist, dass der eigene Wille der Frau auch von ihr unerwähnt bleibt. Sie nimmt nur auf äußere Instanzen Bezug. Nicht nur die Eltern mischen sich ein, sondern die ganze Familie:

My sister will be suspicious

(Gosh, your lips look delicious)

My brother will be there at the door

(Waves upon a tropical shore)

My maiden aunt's mind is vicious

(Gosh, your lips are delicious)

But maybe just cigarette more

(Never such a blizzard before)

Die weibliche Stimme spricht als Teil eines Kollektivs. Ihre Aussagen sind von ausgesprochenen und implizierten Verboten sozusagen gefesselt. „I want“ kommt gar nicht vor – statdessen „I’ve got to“, „I simply must“, „I really can’t“. Der Mann hingegen ist von äußeren Erwartungen frei. Daher ist auch ihre jeweilige Zeitwahrnehmung unterschiedlich. Er lebt in der Gegenwart des Begehrens, sie in der Zukunft der sozialen Bestrafung. Dies wird sogar auf der grammatischen Ebene sichtbar: „I thrill when you touch my hand“ versus „There’s bound to be talk tomorrow“: Was erlebe ich, in diesem Augenblick? – Aber was werden morgen die Nachbarn sagen?