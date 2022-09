Pop-Anthologie (151) : Ich komme zufällig von hier

Sommer 1992, drei Jahre nach der Wende. Die Euphorie der Wiedervereinigung ist vielerorts Melancholie, Frust oder Desinteresse gewichen, die Fremdenfeindlichkeit erreicht in Ost und West eine neue Eskalationsstufe. In Rostock und Mölln brennen von Ausländern bewohnte Häuser, angezündet von marodierenden Rechtsradikalen. Immer mehr Flüchtlinge kommen über die deutschen Grenzen, mehr als doppelt so viele wie noch 1991. Der grausame Krieg, der seit April nebenan in Serbien tobt und die Menschen außer Landes treibt, macht es nicht besser.

Während Politik und Medien um Fassung ringen und die Welt kopfschüttelnd auf Deutschlands Fremdenhass schaut, tönt aus den Lautsprechern des Sommers bestürzend naives Klanggut: Mag der Titel „Rhythm Is A Dancer“ von Snap! auf Platz 1 der deutschen Singlecharts noch manchen zum Nachdenken anregen (Seit wann tanzt der Rhythmus selbst?), repräsentieren der egomanische Singsang „It’s My Life“ von Dr. Alban (Platz 2) oder der Nonsense-Titel „A La La La La Long“ von Inner Circle (Platz 4) die Null-Linie des Anspruchs. Dass man popmusikalisch 1992 nichts zu sagen hat, bringt Right Said Fred mit seinem Sommerhit „Don’t Talk Just Kiss“ (Platz 8) auf den Punkt.

Im Herbst kehrt dann die Intelligenz in die Popmusik zurück und erhebt ihre politische Stimme, und zwar dieses Mal im deutschen Klartext: Im November 1992 erscheint „Fremd im eigenen Land“ von Advanced Chemistry. Keine Protestmusik, keine Musik gegen „die Anderen“, sondern diagnostische Musik der Rapper aus Heidelberg um Frederik Hahn (Torch), Kofi Yakpo (Linguist) und Toni Landomini (Toni L). Sie trauen sich etwas. Nicht nur, weil sie auf Deutsch rappen, als wäre es das Selbstverständlichste von der Welt und als sei Hip-Hop keine genuin amerikanische Popkultur, geprägt von den Ghetto-Kids der Bronx, die wortreich gegen Rassismus und Polizeigewalt kämpfen. Sondern weil sie der deutschen Gesellschaft mitten in ihrer sommerlichen Identitätskrise einen wortgewaltigen Spiegel vorhalten: „Ein echter Deutscher muss auch richtig deutsch aussehen“. Denn was nützt schon der im Text viel zitierte „grüne Pass mit ’nem goldenen Adler drauf“ – der alte deutsche Reisepass der Bundesrepublik Deutschland, den man bis 1988 ausgehändigt bekam –, wenn man nicht so aussieht, als gehöre man dazu? „Gehst du mal später zurück in deine Heimat? – Wohin? Nach Heidelberg? wo ich ein Heim hab?“ Ein Elfsilbler des Scheiterns, der lange nachhallt und dessen Aussichtslosigkeit sprachlos macht.

Eingeleitet von einem Nachrichten-Bericht über die Rostocker Ereignisse im August 1992 und pointiert banal ausgeleitet vom Sample eines sommerlichen Wetterberichtes („Das Wetter: Heiter bis wolkig, Temperaturen morgen bis 24 Grad“) strotzt der Text vor Verweiskraft auf eigene Erlebnisse („Komm, dem hau’n wir’s Maul auf! – Gut dass ich immer schnell war beim Hundertmeterlauf“) und den Flächenbrand aus Fremdenhass, den Deutschland gerade durchlebt („Pogrome entstehen, Polizei steht daneben – Ein deutscher Staatsbürger fürchtet um sein Leben“). Dass der prägnante Jingle aus der Nachrichten-Sendung Spiegel-TV, der als Sample eingespielt wird, den dröhnend-funkigen Refrain bildet, während der Text schweigt, gehört zu den vielen Feinheiten dieses Hip-Hop-Stückes.