Pop-Anthologie (136) : Willst du Mönch sein oder Krieger?

Ob Deutschland in seiner heutigen Ausdehnung noch immer das Land der Dichter und Denker ist – die Einschätzung stammt ja ursprünglich von einer französischen Intellektuellen aus dem 18. Jahrhundert –, kann an dieser Stelle nicht entschieden werden. Dass deutsche Pop-Texte zuletzt nicht durch philosophischen oder poetischen Tiefgang auffielen, kann indes kaum bezweifelt werden. Allerdings wird vom Pop auch kein übermäßig hohes Reflexionsniveau erwartet. Wenn man hingegen bei Spotify zufällig in einer Playlist mit österreichischer Alternativ-Pop-Musik landet, kann man schon nachdenklich werden: Es geht offenbar auch anders in deutscher Sprache. Sind die Österreicher im Pop die besseren Philosophen, die tieferen Denker?

Uwe Ebbinghaus Redakteur im Feuilleton. Folgen Ich folge

Nehmen wir zum Beispiel die folgende Passage aus dem Lied „Eh ok“ von der famosen Grazer Band Granada. Am Schluss des Songs heißt es:

Es is alles so, alles so

Aus dem Nichts heraus entstanden

So wie alle von uns und unsere Gedanken

Es is alles nur, alles nur

Wilde Spekulation aber

Ich glaub wir san do richtig

Jo wos suima denn no sogn

Auf gedanklicher Ebene verbinden sich hier unter geschmeidigen Reggae-Rhythmen metaphysische Erwägungen mit der kantischen Grenzziehung zum Spekulativen hin, wobei die beiden letzten Zeilen durch und durch den Geist Ludwig Wittgensteins atmen. So schrieb dieser in den „Philosophischen Untersuchungen“ (217): „Habe ich die Begründungen erschöpft, so bin ich nun auf dem harten Felsen angelangt, und mein Spaten biegt sich zurück. Ich bin dann geneigt zu sagen: ‚So handle ich eben‘“.

Die Denkerkrone des Pop aber gebührt aktuell nach unseren unsystematischen Recherchen Nino Mandl alias Der Nino aus Wien mit seinem Song „Es geht immer ums Vollenden“. Es ist ein Lied, von dem man beim ersten Hören nur die Hälfte versteht – inhaltlich wohlgemerkt, denn Mandl gibt sich hier wirklich Mühe mit dem Hochdeutschen –, dessen andere Hälfte aber derart anregend ist, dass man kaum umhin kann, dem tieferen Gehalt des Lieds ein wenig nachzuspüren.

Ungewöhnlich hingebungsvoller Vortrag

Dass bei diesem Nino aus Wien Vorsicht geboten ist, mit Ironie, Unernst und damit auch Pseudophilosophie zu rechnen ist, zeigt nicht nur die Schwierigkeit, diesen Künstlernamen in einen journalistischen Text einzubetten, sondern auch ein kurzer Überblick über sein bisheriges Schaffen. Da finden sich neben bewusst ungelenken Musikvideo-Parodien zahlreiche Nonsens-Texte, die aufs Schönste folgende Interview-Aussage Mandls illustrieren: „Also wenn du fragst, wie kommt man auf den Text: einfach eine Gitarre in die Hand nehmen und irgendwas singen“.

So sind dann wohl auch die vollkommen absurden Lyrics zu „Johnny Ramone“ auf Mandls Album „Immer noch besser als Spinat“ entstanden. Doch selbst in diesem Song kommt, ähnlich wie bei Granada, eine Wittgensteinsche Sprachskepsis zum Ausdruck, die sich abgewandelt auch bei Karl Valentin und Falco findet. Unverkennbar zitieren die Nino-Zeilen „Was sollen wir noch singen/Es ist doch alles schon gesungen“ die im Grunde genialen Verse von Falco aus dem Lied „Emotional“:

Was soll ich dir noch sagen

Es ist doch alles schon gesagt

Ohne uns sind wir die Hälfte wert

Wir geh’n vorbei und seh’n es nicht