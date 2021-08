Pop-Anthologie (124) : Ich fühle mich wie Marlon Brando

Der Aufnahme von „China Girl“, die auf David Bowies Hitalbum „Let’s Dance“ erschienen ist, hört man nicht an, dass sie bereits während der legendären „Berliner Phase“ von Bowie entstanden ist. In den späten 1970er Jahren lebte und arbeitete der als David Robert Jones in London geborene Künstler bekanntlich in der Mauerstadt. Eine späte Reminiszenz an diese Jahre stellt der Song „Where Are We Now?“ von Bowies 2013 erschienenem, vorletztem Album „The Next Day“ dar. Schon das Cover der Platte verweist auf diese Zeit, denn es verwendet das Foto der in Berlin entstandenen LP „Heroes“.

Drei Alben – „Low“, „Heroes“ und „Lodger“ – waren das Ergebnis jener Epoche. Sie gelten als Meilensteine in der turbulenten Karriere des „Thin White Duke“, wie er sich noch kurz vor dem Umzug nach Deutschland nannte. In Berlin entdeckte er Can und Kraftwerk, arbeitete mit dem damals von Roxy Music und Glamrock zur Avantgarde wechselnden Keyboard-Genie Brian Eno oder mit Robert Fripp von der Progressive-Rock-Formation King Crimson zusammen.

Drogen spielten zu jener Zeit eine große Rolle. Als Bowie, ausgemergelt von vielen Tourneen, Albenproduktionen und chemischen Substanzen in Berlin strandete, war er, so Iggy Pop im Februar 2016 im „Tagesspiegel“, am Ende. Während Bowie sich aber neu erfand und wieder aufblühte, verfiel sein Freund Iggy Pop zur gleichen Zeit und am selben Ort: „Ich kam kerngesund nach Berlin und ging als Wrack“, sagte Pop, Urvater des Punk und Gründer der ikonischen Band The Stooges in jenem Artikel. Auch künstlerisch konnte man das sehen: Während Bowie sich der Avantgarde näherte, versuchte James Newell Osterberg, wie Pop mit bürgerlichem Namen heißt, die Popwelt zu erobern.

Der verspätete Hit

Dass Party und Drogen Iggy Pops Berliner Alben „The Idiot“ und „Lust For Life“ beeinflussten, wie Julia Maehner 2008 im Magazin „Rolling Stone“ vermutete, ist sehr gut möglich. Sicher ist aber, dass die Zeit damals noch nicht reif für den neuen, mit Industrial-Sound kombinierten Pop eines Künstlers war, den man entweder für andere Sounds schätzte oder gar nicht wahrnahm. Radikale Imagewechsel konnte sich wohl nur Bowie leisten, der seine Existenz als künstlerisch-künstliches Chamäleon perfektionierte. Wer einmal die neun LPs, die von 1971 bis 1977 veröffentlicht wurden, in chronologischer Reihenfolge, also von „Hunky Dory“ bis „Heroes“, durchhört, erkennt die steten Stilwechsel, die Bowie in kurzer Zeit durchexerzierte.

Dass Pops Berliner Platten durchaus zu Bowies zeitgleich realisierten Werken passten, ist möglicherweise heute besser erkennbar als in den 1970er Jahren. Man vergleiche zum Beispiel die schwarzweißen Cover-Artworks von „The Idiot“ und „Heroes“ – beide wurden vom 1917 angefertigten Holzschnitt „Roquairol“ des deutschen Expressionisten Erich Heckel (1883 bis 1870) inspiriert. Doch während Bowies Alben aus jener Schaffensphase besonders geschätzt und verehrt werden, fällt die Reaktion auf Iggy Pops Werke eher zwiespältig aus. Einige seiner Songs, etwa „The Passenger“, sind heute Klassiker, weil sie Bands wie Ministry oder Sisters Of Mercy beeinflussten. „Nightclubbing“, „Lust For Life“ oder „Tonight“, das Bowie als Duett mit Tina Turner aufnahm, entstanden im gemeinsamen kreativen Prozess. Das gilt auch für „China Girl“, das im Mai 1977 als zweite Single von „The Idiot“ ausgekoppelt wurde – und floppte.