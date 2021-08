Pop-Anthologie (123) : Bryan Ferrys Lied für Europa

Am 1. Januar 1973 wurde das Vereinigte Königreich Mitglied in der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft; am 1. November desselben Jahres erschien mit „Stranded“ das dritte Album von Roxy Music. Es enthält – vorbehaltlich aller Subjektivität des Urteils – vielleicht drei Stücke, die im Kanon der Band als „klassisch“ bezeichnet werden dürfen, nämlich „Amazona“, „Mother of Pearl“ und „A Song for Europe“. Hinter dem Titel des letzteren mag der Leser zunächst ein Gastgeschenk des Neuankömmlings vermuten; einen näherliegenden Bezug, den Bryan Ferry, Sänger und Texter des Stücks, hergestellt hat, bildet indessen der Eurovisionswettbewerb mit seiner alljährlichen Suche nach einem „Lied für Europa“.

„Stranded“ war das erste Album, das Roxy Music ohne Brian Eno aufnahmen; es markiert damit einen Abschied und einen Neuanfang zugleich. Wie vielleicht sonst nur im Fall von The Velvet Underground waren die ersten beiden Alben von Roxy Music geprägt von der kreativen Spannung nicht zwischen zwei Songwritern – à la Lennon/McCartney oder Jagger/Richards –, sondern zwischen einem Rocksänger mit einem Talent für Hooks und Melodien (Bryan Ferry/Lou Reed) einerseits und andererseits einem Spezialisten für avantgardistische Klangeffekte, der so gar nicht in die Welt des Rock & Roll zu passen schien: dort der mit allen Wassern der neuen Musik gewaschene Multiinstrumentalist John Cale, hier der an der Kunstakademie ausgebildete, auf seine Amusikalität stolze, damals noch ohne Vorname firmierende Eno.

Eno bemerkte später dann auch nicht ohne Hintersinn, „Stranded“ sei sein Lieblingsalbum von Roxy Music gewesen, obwohl er gar nicht mehr dabei war – „doch lag darin auch der Keim ihres Untergangs, denn allmählich wurde alles sehr glatt und enthielt keine neuen Einfälle mehr.“ Der Sound der Band blieb wiedererkennbar, doch ohne Eno an den Reglern verloren die Synthesizer ihre Dominanz. Hatten sie zuvor stets gedroht, jederzeit in den Song einzubrechen und ihn zu sprengen, ordneten sie sich nun konventionelleren Strukturen unter. In seinem Buch über die Band („Unknown Pleasures: A Cultural Biography of Roxy Music“, 1998) vermerkt Paul Stump, „A Song for Europe“ sei „bis zu diesem Zeitpunkt in ihrer Karriere der konventionellste Versuch [gewesen], einen Popsong zu schreiben.“ Der dreisprachige Text und die Dynamik des Stückes verdecken diese Konventionalität etwas, aber im Vergleich zu beiden Alben mit Eno lässt sich der Befund nicht leugnen. Mit „A Song for Europe“ bringen Ferry und der Saxophonist Andy Mackay dem europäischen Schlager eine Hommage dar, allerdings im Stil einer Mini-Oper mit dem Bombast Phil Spectors.

Auf der Brücke der Seufzer

Was Ferrys selbst angeht, so bildet „A Song for Europe“ einen Meilenstein seiner Verwandlung in den Jetset-Melancholiker „Byron Ferrari“ – ein Beiname, der damals aufkam. Die schrillen Kostüme, in denen die Band auftrat und sich für die ersten beiden Alben fotografieren ließ – am schrillsten waren dabei stets jene Enos –, der mitunter dick aufgetragene Camp, die Persiflage von Nachtlokal-Diven und frühem Rock & Roll, all dies wurde nun abgestreift zugunsten eines Bildes, das ausnahmsweise das überstrapazierte Wort „ikonisch“ rechtfertigt. Es ziert das Cover von Ferrys zweitem Soloalbum, „Another Time, Another Place“, erschienen im Folgejahr (1974) und zeigt Ferry im weißen Dinnerjacket am Pool stehend, vielleicht in der Morgendämmerung nach der Party, in einer Hand die schon abgebrannte Zigarette.

Neun von zehn Stücken auf dem Album sind Coverversionen, eine typisch heterogene Mischung aus Schlagern, Country- und Soul-Nummern, mit den denen sich Ferry mit einem Bein in die Welt Bob Dylans stellt, mit dem anderen in jene des „Great American Songbook“. Der Bruch mit den sich bereits verhärtenden Konventionen des Rock, den ein solcher Auftritt und eine solche Wahl der Bezüge bis in die 1920er Jahre zurück bedeutete, ist nicht geringer, wenn auch sicherlich anderer Art als der Avantgardismus Enos. Nicht zuletzt aber vermittelt dieses Foto Ferrys eine Art Glamour, die man in England mit dem „Kontinent“ zu assoziieren pflegt, mit Sehnsuchtsorten wie Capri, der Riviera oder der Côte d’Azur (der Engländer alter Schule legt das weiße Dinnerjacket allerdings erst südlich von Gibraltar an). Die Verfallsform solchen Glamours sollte in unseren Tagen mit dem Epitheton „Eurotrash“ belegt werden.