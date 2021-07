Pop-Anthologie (122) : Propaganda gegen den Weltuntergang

Davon geht die Welt nicht unter“, sang meine Oma manchmal – wobei mit dem Wort „Welt“ nicht nur die aufsteigende Melodie gipfelte, sondern auch der Moment erreicht war, in dem der obligatorische Knuff in die Rippen kam. Ab dann gab es kein Entkommen: mitschunkeln. Zu diesem Refrain, der sich seit achtzig Jahren hartnäckig in irgendeiner Ecke des kollektiven Gedächtnisses in Deutschland hält und dessen wenig bekannte Geschichte zwischen Glamour und Folterkeller spielt.

Veröffentlicht im Juni 1942, mitten im Krieg, wurde „Davon geht die Welt nicht unter“ von Zarah Leander in „Die große Liebe“ gesungen – dem kommerziell erfolgreichsten Film des Dritten Reichs mit 27 Millionen Zuschauern. Die Handlung war ein propagandistisches Lehrstück für die deutschen Frauen: das kleine private Glück zurückstellen für die große nationale Aufgabe, tapfer sein, auch wenn der Mann, Sohn oder Vater vielleicht nicht wiederkehrt von der Front. Davon geht die Welt nicht unter.