What Are You Doing New Year’s Eve?

Pop-Anthologie (107) : What Are You Doing New Year’s Eve?

Das beliebte Lied „What Are You Doing New Year’s Eve?“ hat Frank Loesser für den Frühling geschrieben. Dennoch rührt es unser Wintergemüt – und stellt die Jackpot-Frage.

Dieses Lied lebt von einem Paradox: Es wird gern zu Silvester gesungen oder abgespielt, weil sein Titel das nahelegt - dabei besteht der Witz darin, dass die Frage bereits Monate vorher gestellt wird: „What Are You Doing New Year’s Eve?“. Dass sie vielleicht ein bisschen früh kommt, ist auch dem lyrischen Ich durchaus klar:

Maybe it's much too early in the game

Oh, but I thought I'd ask you just the same

What are you doing New Year's, New Year's Eve?

Der Reiz der Frage, aber auch der melancholische Haken des Liedes, liegt in ihrer doppelten Lesart. Die erste geht so: Wenn man das Lied als Erzählung begreift, bleiben sowohl sein „Ich“ als auch sein „Du“ fremd, man kann sich darunter zwei Menschen vorstellen, die vielleicht im Park spazierengehen, und der eine möchte eben schon sehr früh im Jahr wissen, was der andere macht. Das Ich hat Angst, im entscheidenden Moment allein zu sein, es möchte planen, vorbauen.

When the bells all ring and the horns all blow

And the couples that we know are fondly kissing

Will I be with you or will I be among the missing?

„Among the missing“ möchte dieses Ich auf keinen Fall sein. Und es hat offenbar auch Grund zu zweifeln, wie denn die Lage am Ende des Jahres sein wird. Alles scheint offen:

Wonder whose arms will hold you good and tight

When it's exactly 12 o'clock, midnight

Um an der Antwort keinen Zweifel zu lassen, fällt das Ich mit der Tür ins Haus und bringt sich selbst ins Spiel: „Here comes the jackpot question in advance“. Eine Lottometapher für die Liebe - oder hier eher noch eine aus dem Pokerspiel, das den Jackpot zuerst kannte. Wie auch immer, das lyrische Ich geht mit seiner Frage jedenfalls „all in“. Wie das angesprochene Du darauf reagiert, wird nicht überliefert. Vielleicht ja auch erstmal mit Pokerface, es kommen schließlich noch viele Silvester.

Aber es gibt noch eine zweite Lesart: Wie so oft in der Popmusik kann sich mit diesem Du ja auch jeder identifizieren, der gerade zuhört. Am Ende des Jahres 2020 kommt, vielleicht mehr denn je, für viele diese melancholische Lesart des Titels zum tragen: Wirst Du den Jahreswechsel womöglich allein verbringen? Wenn man sich die vielen Versionen des 1947 geschriebenen Songs anhört, wird allerdings schnell klar, dass diese Angst schon immer bestand. Man hört sie bei Margaret Whiting, die „What Are You Doing New Year’s Eve?“ als erste aufnahm, ebenso bei Ella Fitzgerald, deren Version zu den bekanntesten zählt. Harry Connick Jr. hat das Lied auf Trauertempo heruntergebremst; die New-Country-Sängerin Kacey Musgraves hat ihm eine Glitzerkur verschrieben, aber so richtig happy klingt es auch bei ihr nicht.

Das war so nicht im Sinne des Erfinders, des erfolgreichen amerikanischen Songschreibers Frank Loesser, denn der hat es, wie seine Tochter Susan in einem Memoir berichtet, im Frühling geschrieben angesichts flirtender Paare, die Nägel mit Köpfen machen wollen. Vielleicht schwebt ihm ja am ehesten eine kregele Ukulelen-Variante im Duett vor, wie sie die Schauspieler Zooey Deschanel und Joseph Gordon-Levitt zu einem YouTube-Hit gemacht haben. In jedem Fall aber habe es ihren Vater habe es immer gestört, so Susan Loesser, wenn sein Lied zwischen den Jahren gespielt wurde, denn dafür sei es nicht gemacht gewesen.

Die Rezeptionsgeschichte freilich ist anders verlaufen: Noch viele weitere Versionen atmen den Geist einsamer Großstadtweihnachten und Jahreswechsel, wie sie zwischen Bildern von Edward Hopper, der Serie „Mad Men“ (besonders in der Folge „The Good News“) und gleich mehreren von Frank Sinatra gesungenen Liedern über die blauen Stunden des Lebens ins kulturelle Gedächtnis eingesunken sind. Nicht selten eignet diesen Bildern, Erzählungen und Liedern allerdings auch eine genießerische Melancholie der Einsamkeit.

Und mehr noch: „What Are You Doing New Year’s Eve?“ hat wahrscheinlich viele weitere elegische Lieder zum Jahreswechsel inspiriert, von ABBA („Happy New Year“) über U2 („New Year's Day“) bis zur deutschen Band Erdmöbel („Erster Erster“). Auch Van Morissons traurigschönes „Celtic New Year“ klingt wie ein Antwort- oder Komplementärstück zu Frank Loessers Klassiker:

If I don't see you through the week

See you through the window

See you next time that we're talking on the telephone

And don't see you in that Indian summer

Then I want to see you further on up the road

I've made it very clear

I want you to come back home in the Celtic New Year

Fran Sinatra übrigens hat „What Are You Doing New Year’s Eve?“ nicht gesungen. Die Frage ging ihm wohl nicht weit genug. Er fragte stattdessen: „What are You Doing the Rest of Your Life?“