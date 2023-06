Was ist erstaunlicher an diesem kleinen Ort im Westen Irlands – eine Erscheinung in den Wolken 1879 oder der heute existierende Flughafen dort? Der Sänger Christy Moore wirft in seinem „Knock Song“ noch manche andere Frage auf.

Die Geschichte des Ortes Knock in Westirland ist schnell erzählt. Vielleicht nicht ganz so schnell wie die eines Ortes noch etwas weiter westlich im Connemara-Nationalpark, an dem ein Schild mit der schönen Aufschrift „On this site in 1897 nothing happened“ steht. Aber doch schnell, denn es gibt in Knock, einem Ort mit 972 Einwohnern laut dem letzten Zensus, genau eine Attraktion: den „Knock Shrine“.

Jan Wiele Redakteur im Feuilleton. Folgen Ich folge

Dass es diese Attraktion gibt, liegt daran, dass am 21. August 1879 hier doch mal etwas passiert ist – angeblich zumindest. Aber 15 Einwohner von Knock haben es bezeugt, wie auf einer Tafel in der Basilika zu lesen ist, die zehntausend Menschen Platz bietet. Und draußen auf einer riesigen asphaltierten Fläche ist Platz für noch viele mehr, die über Lautsprecher an Gottesdiensten teilnehmen können. Warum?

Glaubwürdig und zufriedenstellend

Die Dorfbewohner im County Mayo sahen damals eine Erscheinung am Himmel. Die Jungfrau Maria nebst Josef und dem Evangelisten Johannes soll zwei Stunden lang in den Wolken erkennbar gewesen sein, dahinter ein Altar mit Kreuz und einem Lamm. Die damals 74 Jahre alte Bridget Trench soll dies ebenso bezeugt haben wie der erst fünfjährige John Curry. Eine vom Erzbischof von Tuam eingesetzte Untersuchungskommission stufte die Berichte als „glaubwürdig und zufriedenstellend“ ein – und damit war der Weg zum Wallfahrtsort Knock frei.

Geht man heute die Dorfstraße entlang, findet man sie gesäumt von Souvenirläden – vor allem auch jenem der Familie Byrne, der schon vor 1879 existierte und jetzt „Religious Goods“ anbietet. Die Byrne-Familie stellte damals die meisten Wunderzeugen – ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Kaufen kann man heute vor allem Weihwasserkanister in verschiedenen Größen. Seit Father Horan den See, aus dem Knock sein Wasser bezieht, gesegnet hat, gilt dieses als heilig und wird von Pilgern aus aller Welt abgefüllt. Inzwischen zählt Knock, neben Lourdes und Fátima, zu den bedeutendsten Marienheiligtümern Europas. Aber auch viele Amerikaner kommen hierher, besonders solche irischer Abstammung, deren Vorfahren im neunzehnten und zwanzigsten Jahrhundert ausgewandert sind und die heute die sogenannte „Irish Diaspora“ bilden, die sich oft auf die grüne Insel zurücksehnt.

Father Horans Werk

Monsignore James Horan, wie er auch genannt wird, hat Großes für Knock geleistet – nicht nur für den Bau der Basilika, sondern auch für den eines Flughafens für den Ort, der bis heute keinen Bahnhof hat.

Und damit sind wir beim zweiten Wunder von Knock, nämlich dem, dass hier, in einer entlegenen Gegend, die angeblich „too boggy and too foggy“ dafür war, also zu moorig und zu neblig, ein internationaler Flughafen entstanden ist. Vater Horan hatte die Idee dazu, für die er nach dem Besuch Papst Johannes Pauls II. am Wallfahrtsort so lange warb und gegen Widerstände kämpfte, bis sie wirklich wahr wurde. Am 30. Mai 1986 wurde der „Horan International Airport“ eröffnet. Seit 2006 heißt er „Ireland West Airport Knock“.

Genaugenommen liegt der Flughafen überhaupt nicht in Knock, aber auch eine gewisse irischen Günstigfluglinie, die es mit der korrekten Bezeichnung ihrer Flugziele nicht so genau nimmt, nennt ihn so. Unvergessen die Episode aus der Frühzeit des Günstigfliegens, in der ein aufgebrachter italienischer Tourist, soeben gelandet am angeblichen Flughafen Frankfurt-Hahn, seinem Onkel am Handy zu erklären versuchte, dass er nicht in Frankfurt, sondern etwa 130 Kilometer entfernt im Hunsrück abgeholt werden wolle.

Aber zurück nach Irland, wo wir inzwischen die gut zwanzig Kilometer vom Flughafen Knock zum Wallfahrtsort mit dem Auto zurückgelegt haben, gleich beim ersten Kreisverkehr eine Statue Father Horans bewundert und dabei das Lied gehört haben, das diese ganze Geschichte verhandelt und ihr noch einen lustigen Twist gibt.

Lang und anspielungsreich

Die Rede ist von Christy Moores 1983, also noch vor der Eröffnung des Flughafens, veröffentlichtem Lied „The Knock Song“. Moore, geboren 1945 in Newbridge bei Dublin, ist einer der beliebtesten irischen Liedermacher, bekannt sowohl für zu Herzen gehende als auch für witzige „topical songs“. Und er hat vielleicht das traurigste Lied aus Irland geschrieben, das gleichzeitig eines der schönsten aller Zeiten ist – „Ride On“. Das hat wenig Text und spricht für sich, es gibt daran nichts zu erklären.