Pop-Anthologie (148) : Die Kunst des Falconizings

Mit „The Sound of Musik“ wollte Falco sich neu erfinden, weg von den alten Klischees. Der Song erschafft ein neues, faszinierendes Sounduniversum, doch in die Zukunft wies er für Johann Hölzel nicht.

Johann Hölzel, besser bekannt als Falco, war ein begnadeter Performer. Aber er war auch ein fanatischer Pop-Konsument: Hörer, Leser und Fan. Aus der Fusion dieser beiden Pole entwickelte er sein künstlerisches Konzept: Die Performance von Text-Collagen. Er spielte in seinen Lyrics mit popkulturellen Verweisen, collagierte deutsche, englische, französische oder italienische Textsplitter aus alten Schlagern, aktuellen Hits und Klassikern, aus amerikanischen Vorbildern und auch aus Filmen. Diesen Mix kombinierte er mit umgangssprachlichen Phrasen im Wiener Dialekt. Es geht dabei nicht um Information, Metaphorik oder Narration. Hölzels Texte werden vom Hörer nicht verstanden, sie werden gefühlt.

Seine Lyrik knüpft popdiskursive Netze, die zu Melodie und Rhythmus passen. Jeder Hörer bekommt ein paar Vokabeln oder Sätze mit denen er etwas assoziieren kann: „Amadeus“, „Kommissar“ oder eben: „The Sound of Musik“. Die Texte sind wie aus verschiedensprachigen Zeitungen zusammengepuzzelte Erpresserbriefe. Phrasen in vielen Sprachen – und jeder Leser versteht ein Wort oder einen Satz. Und immer sind es Wörter und Phrasen, die eine starke Imagination hervorrufen. Hölzel eignete sich fremdes Material an und setzte es in einen neuen Kontext. Mit Falco, meint der Kulturjournalist Jens Balzer in seinem Buch „Schmalz und Rebellion“, „…war der Dialekt also gewissermaßen in der Postmoderne angekommen.“

Pop ist eine Sprache, die man überall auf der Welt versteht, egal in welcher Sprache sie vorgetragen wird. Hölzel selber definierte sein Konzept als „Post of all“. Schöner kann man die Weltsprache Pop kaum beschreiben. Und um die Weltsprache des Pop geht es auch in Falcos „The Sound of Musik“ aus dem Jahr 1986.

Directed by Falco

„Falco“ war eigentlich ein Projekt mit wechselnder Besetzung. Johann Hölzel sah sich als Regisseur dieses Projekts. „Directed by Falco“ wird seine Rolle auf dem Cover des Albums „Falco 3“ beschrieben. Zum Team des Projekts gehörten stets musikalische Zulieferer wie der österreichische Produzent Robert Ponger, der mit Hölzel „Der Kommissar“ geschrieben und damit zugleich auch die musikalische Grundausrichtung Falcos entwickelt hatte: den österreichisch-englischen Rap. Später kamen die holländischen Brüder Rob und Ferdi Bolland hinzu, die Falco den Superhit „Amadeus“ auf den Leib komponierten. Sie verfeinerten sein Profil, indem sie den deutsch-englischen Rap in global ansprechenden Pop mit lokalem Österreichbezug verpackten – wie in „Amadeus“, „Vienna Calling“ oder „The Sound of Musik“.

Mehr zum Thema 1/

Der Musikmanager und Falco-Entdecker Markus Spiegel meinte in einem Interview mit der „Zeit“, Falco sei aus David Bowies Rippe geschnitzt. Tatsächlich war Hölzel ein großer Verehrer des britischen Popstars. Das Aussehen und der Stil Falcos lehnte sich eng an David Bowies Figur des „Thin White Duke“ an. Prägend waren auch die beiden Video-Regisseure Rudi Dolezal und Hannes Rossacher, die eine perfekte videografische Signatur für Falco entwickelten. Ikonisch ist vor allem ihr Video zu „(Rock me) Amadeus“.