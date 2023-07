Aktualisiert am

Manchmal beginnt ein Lied so markant, dass es den Hörer schon mit dem ersten Wort, den ersten Klängen an sich zieht. Zum Beispiel mit einem Stocken, einem Atemholen, als müsse sich der Sänger noch kurz besinnen und wüsste einen Moment lang nicht weiter. Meist öffnet dieses erste Wort eine Tür, setzt den Ton, tippt ans Gefühl. In Charles Trenets berühmtem Chanson „La mer“ („Das Meer“) wird dieses wie eine Offenbarung präsentiert und löst im Kopf des Hörers lauter sonnige Urlaubserinnerungen aus.

Anders hier, im leisen Chanson von Jacques Brel. Alle vier Strophen beginnen mit „Avec“ plus Innehalten und Mini-Pause, und wer kein Französisch versteht, hält die beiden Silben vielleicht für ein außergewöhnliches, nach der Musik zu urteilen: melancholisches Wort, es bedeutet aber bloß „mit“, erzeugt also die nüchterne Spannung von „mit wem oder was denn?“ Ein hübscher Effekt ist das, und wer zwei Strophen gehört hat, freut sich schon auf die Wiederholung in der dritten und vierten.

Belgien, das schwierige Land

Das „platte Land“ des Titels und des Refrains ist Belgien, wo Jacques Brel 1929 in der Nähe von Brüssel geboren wurde. Aber Belgien, dieses schwierige Land, ist immer zu dritt, auch der Sprache nach: französisch, flämisch und deutsch, und man könnte einen Widerspruch darin finden, dass ein Lied das kunstreiche Flandern auf Französisch besingt, obwohl doch die Landessprache Flämisch ist. Aber Brel machte seine Karriere in Frankreich und sein Vorteil war natürlich, dass er als Belgier schon fließend Französisch sprach, als er in Paris ankam. Dort war er dann gleichzeitig fremd und zuhause, und da er fast nur die eigenen Lieder sang, musste er halt französische Texte schreiben, das verstand sich von selbst. Das flämische Wort für „avec“ lautet übrigens „met“, ein Einsilber wie im Deutschen, mit dem sich der zarte Auftakt des „a-vec“ nicht hätte realisieren lassen.

Wer jemals durch Flandern gefahren ist, ob nach Brüssel, Antwerpen, Gent oder Brügge, hat fürs Leben gelernt, wie plattes Land aussieht und welche kargen, eindrucksvollen Reize es besitzt. Und wer es bis Brügge schafft, muss unbedingt noch die paar Kilometer bis ans Meer reisen, die ganze belgische Nordseeküste gehört ja zu Flandern. Am besten wählt man einen kühlen, windigen Tag, um nach dem Strandspaziergang in einer der zahllosen Bars einen heißen Irish Coffee zu trinken, neben den belgischen Bieren der größte Genuss.

Für den Rückweg empfiehlt sich dann dieses Lied als Ohrwurm im Kopf, denn es fasst in Worte, was man vor Augen hat und mit allen Sinnen spürt: die unendliche Fläche der Wellen, ein vages Terrain, die Wellen der Dünen zum Schutz vor dem Wasser, die unendlichen Nebel bei Ebbe, den Ostwind, der das Land hält.

Vage, alles vage, das Farbspektrum eng, der Spielraum der Töne ebenfalls, und sitzt man wieder im Auto und fährt landeinwärts, fährt man sozusagen das Lied ab, Vers für Vers: zu den Glockentürmen der Kathedralen als einzigen Erhebungen, den Wegen im Regen, dem niedrigen Himmel, so grau, dass man es ihm verzeihen muss, den schnurgeraden Kanälen, dem krachenden Nordwind - eigentlich besteht das Lied aus einer einzigen bilderreichen Aufzählung, die, so meint man, immer weiter fortgesetzt werden könnte, aber andererseits, da das platte Land überall ähnlich ausschaut, doch bald ein Ende finden muss.

Und so wächst die Schilderung nicht über drei Strophen hinaus, aber vor dem Ende macht die vierte Strophe eine Kehrtwendung, mit der wohl niemand gerechnet hat. Schluss mit dem Nebel, der Monotonie und klammen Feuchtigkeit! Auf einmal wird es hell, Italiens Licht strömt die Schelde herunter und aus der blonden Frida wird die temperamentvolle Margot. Die gelben Getreidefelder zittern in der Julihitze, der Wind kommt aus Süden und das Land scheint zu singen, das platte Land, das plötzlich unter dem blauen Himmel leuchtet und voller Leben, Farben und Getümmel ist. Und „das meins ist“, also Heimat und Zuhause und Glück.

Ein Flame flieht

Brel blieb ein Flame, obwohl er schon mit 24 Jahren nach Paris gegangen war. „Mon plat pays“ ist ein zärtliches Lied, eine Liebeserklärung. Aber in anderen Liedern beschimpfte er seine Landsleute auf gröbliche Weise, beschimpfte die wohlhabenden Bürger, provozierte Skandale. Sein größter Erfolg war „Ne me quitte pas“ („Verlass mich nicht“), ein Flehen und Bitten zum Steinerweichen, das bewies, wie sehr er sich trotz aller Erfolge im Unglück auskannte.

Nach einem Jahrzehnt an der Spitze zog er sich zurück, und zwar weit zurück: wie einst Paul Gauguin verließ er Europa und lebte auf den Marquesas - Inseln im südlichen Pazifik, genauer gesagt auf Hiva-Oa, wo man heute eine Gedenkhalle besuchen kann, unter deren Dach sein letztes Flugzeug installiert ist. Mit 49 Jahren starb er in Paris, wohin er zurückkehrte, weil er an Lungenkrebs litt. Sein Leichnam wurde nach Hiva-Oa geflogen, sein Grab ist nur wenige Schritte von dem Gauguins entfernt.

Am Anfang seiner Laufbahn war ihm geraten worden, nicht selbst aufzutreten, da er hässlich sei, sondern Chansons für andere Sänger zu schreiben, auch damit lasse sich Geld verdienen. Doch wurden seine Konzerte im „Olympia“ Legende, sein Gesicht so bekannt wie das von Yves Montand oder Charles Aznavour.

„Le plat pays“ (1962) wurde häufig gecovert, auch in anderen Sprachen, auf Deutsch beispielsweise von Klaus Hoffmann einfühlsam übersetzt und gesungen, aber trotzdem kein solcher Griff ans Herz wie die Originalversion. Man muss sie mehrfach hören, die Poesie würdigen, das Innehalten und die Innigkeit und das letzte, gedehnte, überzeugende „le mien“.