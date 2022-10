Pop-Anthologie (153) : Hommage an einen Mitstreiter

Ben Folds ist am Klavier eigentlich eine Spaßkanone und Rampensau. Seinen melancholischen Kollegen Elliott Smith bewunderte er, konnte es ihm vor dessen Tod aber nicht sagen. In „Late“ holt er es nach.

Popmusik hat etwas Flüchtiges. Nicht immer achtet man auf die Texte, manchmal merkt man erst nach Jahren, warum man einen Song als so berührend empfindet. Eine bestimmte Emotion wird angesprochen, die sich über die Musik so gut vermittelt, dass es den Text zum Erfühlen gar nicht braucht. Erst später, wenn man ihn sich genauer ansieht, versteht man auch auf einer sachlichen Ebene, was dieses Gefühl auslöst.

Besonders überraschend ist das, wenn das flüchtige Hören überdeckt hat, dass in dem Song einer Person gehuldigt wird, die man gut kennt, mag oder zumindest aus der Ferne beobachtet hat. Die kleine Gattung der Song-Hommage löst regelmäßig solche Gefühle aus, wenn durch Textexegese, Hinweise oder Zufälle klar wird, wem darin die Ehre erwiesen wird. Ob „Sir Duke“ von Stevie Wonder, das der unnachahmlichen Eleganz von Duke Ellington huldigt, des wichtigsten Komponisten des 20. Jahrhunderts. Oder ob in den wenigen Zeilen des Pink-Floyd-Opus „Shine on You Crazy Diamond“ deutlich wird, dass die Band ihrem zerrütteten früheren Mitglied Syd Barrett die Ehre erweist. Oder eben der Song „Late“ von Ben Folds so besonders rührt, um den es hier gehen soll.

Ben Folds ist ein Phänomen der facettenreichen und experimentierfreudigen neunziger Jahre. Mitte des Jahrzehnts trat er mit zwei (!) Mitmusikern und dem herrlich selbstironischen Bandnamen Ben Folds Five in Erscheinung. Das Bandkonzept war außergewöhnlich: Ohne Gitarre spielten sie den knackigsten Power Pop, den die Welt seit Big Star (mit Gitarren) gehört hatte. Songs wie „Underground“ oder „Best Imitation of Myself“ machten sie bekannt. „Brick“ von ihrem Meisterwerk „Whatever And Ever Amen“ wäre eine eigene Betrachtung in der Pop-Anthologie wert. Folds beschreibt darin sensibel und detailgenau den Schwangerschaftsabbruch seiner Freundin. Spätere Songperlen vermengten oft ironisch biografische Begebenheiten mit spitzfindigen Zeitgeist-Beobachtungen.

Doch Ben Folds, der nach dem dritten Album seiner Five auf Solotrip ging, die er für gelegentliche Wiedervereinigungen unterbrach, wäre unzureichend beschrieben, wenn seine außergewöhnlichen Live-Shows unerwähnt blieben. Im Song „Army“, der seine musikalischen Misserfolge in der Frühphase auf die Schippe nimmt, teilt er das Publikum in zwei Hälften und lässt sie jeweils einen Teil eines Bläsersatzes singen: Saxofone und Trompeten. Was dabei herauskommt, wenn der ziemlich virtuose Pianist Folds mit seinen Fans gemeinsam musiziert, ist total spektakulär und außer im Konzertsaal am besten auf seiner Liveplatte „Ben Folds Live“ zu erleben. Eine Spaßkanone und Rampensau.

Erinnerungen an einen Mitstreiter

Auf seinem zweiten Soloalbum „Songs for Silverman“ hat Folds 2005 aber ruhigere Töne angeschlagen und damit unter Beweis gestellt, dass er auch als ernster Interpret einiges zu sagen hat. „Late“ ist eine sehr ruhige Klavierballade. In den späteren Strophen kommen eine Akustikgitarre, Schlagzeug und Bass hinzu. Danach setzt ein sehr dezenter begleitender Männerchor ein. Die Komposition ist sehr klassisch: Auf Strophen folgen Refrains, eine Bridge unterbricht diese Abfolge.

In den Lyrics geht es um den zwei Jahre zuvor verstorbenen Alternative-Rocksänger Elliott Smith, einen der talentiertesten Songschreiber der Jahrtausendwende. Er hatte sich mit sehr melancholischen bis depressiven Gitarrensongs einen Namen gemacht. Es heißt, er habe lange unter Alkoholsucht und unter Depressionen gelitten. Verletzungen mit einem Messer, die er sich offenbar selbst zugefügt hat, haben zu seinem Tod im Jahr 2003 geführt. Auch andere Rockmusiker wie Beck, Pearl Jam und Rilo Kiley haben Hommagen auf ihn gedichtet. Smith war eine der inspirierendsten musikalischen Figuren seiner Zeit. Folds gab einmal zu Protokoll, er habe Elliott Smith auf einer gemeinsamen Tournee erlebt, aber nie Zeit gehabt, ihm seine Bewunderung für sein Songwriting zu bekunden.