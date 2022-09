Pop-Anthologie (150) : Die besten Yeahs der Musikgeschichte

Es ist das Hohe C des Rock und Pop. Wenn es glückt, gibt es nichts Mitreißenderes als ein gesungenes „Yeah“. Was macht den berühmtesten Ausruf der Popgeschichte so erfolgreich?

Es gibt wohl kein Wort, das die populäre Musik so sehr geprägt hat wie „Yeah“, dessen Aussprache von „Yah“ bis „Yea“ reicht und sowohl einsilbig als auch zweisilbig gesungen werden kann. Dabei fällt es oft schwer zu sagen, was „Yeah“ im Einzelfall genau bedeuten soll. Im Kern stark kommunikativ geprägt – es handelt sich ja um eine bejahende Kurzantwort – ist es viel mehr als nur ein Synonym zu „Yes“. Oft ist es Anfeuerung, dann wieder, vor allem als „Ooh Yeah“, rätselhafter Gefühlsausdruck, der, anders als die ebenfalls im Pop geläufigen „Aus“, „Ais“, „Ahas“, „Heys“, „Wells“, „Woos“ oder „Alrights“ aus dem tiefsten Inneren einer Sängerin oder eines Sängers hervorzudringen scheint.

Die Beliebtheit von „Yeah“ im Pop ist umso erstaunlicher, als es neben einer erheblichen Flexibilität eine Reihe von Einschränkungen aufweist: So reimt es sich zum Beispiel nur schwer auf andere englische Wörter und lässt sich, anders als die rein vokalischen Ausrufe von „Ah“ bis „Uh“, nicht leicht in den Atemrhythmus einfügen. Schon allein aus lautlichen Gründen kommt es meist spontan und mutwillig an die Oberfläche.

„Yeah“, mit dem viele Songs beginnen, vermag es, einen besonderen Übergang von der Stille zur Musik und von der Musik zur Sprache zu schaffen. Als umgangssprachliche Wendung sorgt es dabei immer gleich für klare Verhältnisse, es markiert eine eigengesetzliche, betont gegenkulturelle Kommunikation.

In diesem Zusammenhang ist eine Anekdote interessant, die Paul McCartney einmal in der englischen Interviewsendung „Carpool Karaoke“ (ab Minute 9) erzählt hat.

Demnach habe sein Vater, als McCartney ihm zum ersten Mal im heimischen Wohnzimmer „She Loves You (yeah, yeah, yeah)“ vorspielte, vorgeschlagen, doch auf die leidigen Amerikanismen zu verzichten und stattdessen „yes, yes, yes“ zu singen. An dieser Stelle der Erzählung fasst sich der Moderator James Corden theatralisch an den Kopf und McCartney sagt: „Was wäre passiert, wenn wir auf ihn gehört hätten?“

Wahrscheinlich hätte es die Erfolgsgeschichte von „Yeah“, das damals schon im Blues und Gospel etabliert war, nicht aufgehalten. Doch die Beatles haben „Yeah“ 1963 zweifellos zum endgültigen Durchbruch in der Popkultur verholfen. Walter Ulbrichts Ankündigung des Verbots westlicher Beatmusik im Jahr 1965 war dann schon eine sich selbst entlarvende Verzweiflungstat: „Ist es denn wirklich so, dass wir jeden Dreck, der vom Westen kommt, nu kopieren müssen? Ich denke, Genossen, mit der Monotonie des Je-Je-Je, und wie das alles heißt, ja, sollte man doch Schluss machen.“

Schon in den Fünfzigern kommt „Yeah“ im frühen Rock und R&B bei Elvis Presley, Little Richard und Ray Charles vor. Wie sehr es im Gospel und seinem Chorgesang verwurzelt ist, kann man gut in dem Film „Blues Brothers“ in der Szene mit dem als Kirchenprediger vollkommen stimmig besetzten James Brown sehen. Gänzlich säkularisiert erscheint es 1969 in Woodstock, wo von Joe Cocker und Janis Joplin einige der schönsten „Yeahs“ der Musikgeschichte herausgeschmettert werden.

Nur von Bob Dylan, dessen Nähe die junge Generation in Woodstock ja eigentlich gesucht hatte, gibt es erstaunlicherweise kaum „Yeahs“ zu hören, vielleicht ist er dafür eine zu kontrollierte Künstlerpersönlichkeit. Dylan bevorzugt „Yes“ (wie in „Blowin’ In The Wind“) oder „Alright“ (wie im „Tombstone Blues“). Eine seltene Ausnahme ist der mit The Band gespielte Song „Yea! Heavy and a Bottle of Bread“, bei dem der Ausruf allerdings eher parodistisch wirkt.