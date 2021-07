Die Party geht weiter. Nachdem Jessie Ware im vergangenen Jahr mit ihrem vierten Album „What’s Your Pleasure?“ der routiniert groovenden Konkurrenz gezeigt hat, wo der Disco-Hammer hängt, ist nun eine Deluxe-Edition der Platte erschienen. Gut so, denn ihre mal frivol, mal dünnhäutig bis ätherisch hingehauchten Lyrics und die Elektro-Pop-Funk-Beats bilden ein an Donna Summer und Diana Ross geschultes Pastiche. Ob Dua Lipa, Robyn oder Lady Gaga: In Jessie Ware haben sie ihre Meisterin gefunden. Die erste Single heißt „Please“ und knüpft in Sachen Energie und Tanzbarkeit an die schon bekannten Songs an: wummernder Bass, strahlende Chöre, hypnotische Synthesizer, sphärische, im Hintergrund schimmernde Klangtreppen und Soundflocken. Passend dazu wird gleich am Anfang ein zeitlich entrücktes Shangri-La herbeigesehnt: „I want a place / Where golden moments last forever“. Im Modus fortgeschrittenen Schmachtens anschließend: „I wanna be next to you / Oh, I gotta be next to you“. Einen so simplen Zweizeilenflirt gibt kaum jemand ungestraft von sich. Aus Jessie Wares Mund hingegen klingt er nicht nur selbstverständlich, sondern geradezu zwingend.

Kai Spanke