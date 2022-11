Phoenix-Album „Alpha Zulu“ : Watte zum Kräftesammeln

Neulich in einem Interview, in dem nach allem Möglichen gefragt wurde, aber so gut wie gar nicht nach der Musik: Thomas Mars und Laurent Brancowitz sind anwesend, und Brancowitz stellt „Alpha Zulu“ nach ein paar irritierten Blicken und Momenten unbehaglichen Schweigens mit großer Geduld, aber wenigen Worten als Album „on the weird side“ vor, als eines ihrer merkwürdigen Alben. Dann sagt er mit typischem Phoenix-Lächeln: „Die besten Songs sind doch die, die man beim ersten Hören seltsam findet.“ Womit er natürlich recht hat, wie meistens – und schon das Allerwesentlichste über Phoenix’ siebtes Album gesagt ist.

Elena Witzeck Redakteurin im Feuilleton.





Es ist aber auch nicht so einfach mit dieser Band, die seit mehr als zwanzig Jahren erfolgreich ist, deren Album „Wolfgang Amadeus Phoenix“ von 2009 der sogenannte Soundtrack der sogenannten Generation Y war. Da will man vielleicht mit seinem Wissen punkten und all die Referenzen aus Kunst und Film, all die Bezüge auf den Zeitgeist des neuen Jahrtausends verstanden haben und einbeziehen, wenn man sie trifft. Und vielleicht erinnert man sich im selben Moment an die Abende vollendeter Freiheit und Ausgelassenheit und das Gefühl, wenn dann dieser unverkennbare Phoenix-Elektrosound zu hören war und man in ständigem Wechsel dankbar, melancholisch und begeistert war. Es gibt viele solche Lobeshymnen, man muss die Band dafür nicht einmal treffen.

Einige der stärksten Songs auf „Alpha Zulu“ waren wiederum schon vor Monaten zu hören. „Identical“, der kurz nach dem Tod des Produzenten Philippe Zdar entstand, der die Band jahrelang begleitete und 2019 beim Sturz von einem Balkon verunglückte. Die Energie, die ihn umtrieb und auf alle Bands überging, mit denen er arbeitete, auf Daft Punk, Stardust und eben Phoenix, diese innere Kraft und das ganze Leid über sein plötzliches und sinnloses Verschwinden und die Suche nach dem, was von ihm bleibt, stecken in diesem Song, der zum Titeltrack von Sofia Coppolas Film „On the Rocks“ wurde: „Gazing around the corner of the university. Can’t call it out, but keep calling you out loud.“

Große Referenzen und große Emotion

Und wie so oft bei Phoenix verschränkt sich dieses Sehnen mit indiehaftem Trost, der natürlich nur vorübergehend ist, als würde man zum Kräftesammeln kurz in einen Wattebausch gelegt. „Nimm meinen Rat an, mach deine Fehler. Ich bin gleich neben dir.“

Dann ist da der Coversong, den man unbedingt mit Video sehen muss, weil der New Yorker Filmemacher Pascal Teixeira im Stil der fabelhaften Spott-App „Reface“, mit der man beliebige Gesichter – unter anderem – zum Singen bringen kann, die Figuren in historischen Gemälden nicken und mitsummen und tanzen lässt. Und da ist das Duo mit Ezra Koenig von Vampire Weekend, der Band, mit der Phoenix einiges verbindet, zum Beispiel der Klang der Stimmen beider Sänger. „Tonight“ ist der Song, der am meisten an die großen Disco-Erfolge erinnert, an „Lisztomania“ oder „1901“. Einen Teil der Songs haben Phoenix während der Pandemie im leeren Louvre aufgenommen. Also wieder ein mystischer Ort, zumindest dann, wenn er nicht von Menschen überlaufen ist; ein Ort, an dem sich Vergangenes und Gegenwärtiges überlagern, so wie früher in der Jugend der Bandmitglieder in Versailles und Jahre später in Sofia Coppolas Film „Marie Antoinette“, als sie die Hofmusiker im Lustschloss des Schlossparks spielten.

Da sind sie also wieder, die großen Referenzen: Der Titel „Alpha Zulu“ bezieht sich auf den ersten und letzten Buchstaben im NATO-Buchstabieralphabet, das Cover des Albums zeigt Botticellis „Maria mit Kind und Engelschor“ ohne Maria, dafür mit gleißendem Bildschirm, über den sich die Engel beugen, als hätten sie nie etwas anderes getan. Und das Louvre-Video erinnert irgendwie an den gerade erst gestorbenen Jean-Luc Godard. Aber abgesehen davon geht es wieder um das, was uns im Herzen bewegt. Nähe, Distanz, Hingabe, Einsamkeit, Abschied, Kummer, Hoffnung. Und um möglichst viel davon zu spüren, muss man eben ins Konzert. Wie praktisch, dass Phoenix gerade in ihre Europa-Tournee starten.

„Alpha Zulu“ (Glassnote), ab 4. November erhältlich