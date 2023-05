Ein Zifferblatt wird eine Viertelstunde vor Konzertbeginn auf den Monitor über der Bühne projiziert, den fehlenden Minutenzeiger malt ein Mann im orangefarbenen Overall dazu, dann wischt er ihn weg und fügt ihn etwas weiter wieder hinzu: Die Wartezeit verfließt nicht, sie vergeht ruckweise. Unter den orangefarbenen Männern, die dort im letzten Moment noch Hand anlegen, ergreift einer Schlag sieben Uhr das Wort: „Die Zeit gibt den Ton an“, liest er auf Deutsch von einem Zettel ab, und dass wir uns jetzt viereinhalb Milliarden Jahre zurückdenken sollen, „als unser Planet ein toter Planet war, was er durchaus wieder sein könnte, wenn wir nicht sehr vorsichtig sind“.

Tilman Spreckelsen Redakteur im Feuilleton. Folgen Ich folge

Der frühe Peter Gabriel, bis 1975 Sänger der Band Genesis, liebte es, sich für den Auftritt zu verkleiden, als Figur „Britannia“ oder als Blume, um dann unter einem Helm oder aus einem Blütenkelch heraus zu singen. Vor zwanzig Jahren zog er stattdessen mit einem Segway auf der Bühne seine Kreise, und wie man dabei unfallfrei fahren und zugleich mit größter Selbstverständlichkeit singen kann, bleibt sein Geheimnis.

An diesem Abend in der Berliner Waldbühne fällt die orangefarbene Maskierung rasch, dafür stellt sich der Mann als Avatar vor: Peter Gabriel habe sich entschlossen, es den Musikern von Abba nachzumachen, allerdings mit umgekehrten Vorzeichen; statt seinen Avatar wie die Schweden vierzig Jahre jünger und einige Kilo leichter zu machen, sei Gabriels Abbild zwanzig Jahre älter als das Original, zehn Kilo schwerer und kahlköpfig, während der echte Sänger in diesem Moment an einem karibischen Strand liege und aussehe wie ein griechischer Gott.

Wer das ist, dieser Peter Gabriel, Urheber und Gegenstand einer knapp dreistündigen Inszenierung um zweiundzwanzig Lieder aus einem Vierteljahrhundert, ist dann ein Thema dieses Abends – nicht wenige der Lieder handeln von quälender Selbsterkundung, von Wendepunkten der Biographie, von Euphorie und Depression, Auftrumpfen und Zusammenschrumpfen angesichts einer übermächtigen Welt. Unterstützt wird das von auf die einzelnen Songs zugeschnittenen Videos, die gern von den Gesichtern der Bandmitglieder ausgehen, um sie zu verfremden und zu zerlegen.

Die Stimme trifft noch immer die Höhen

Die Tournee, vor einigen Tagen mit fast identischer Setlist in Krakau begonnen, steht im Zeichen von einem Album namens „i./ o.“, das Gabriel irgendwann in nächster Zeit herausbringen will, ohne bisher dafür einen Termin genannt zu haben. So lange veröffentlicht er zu jedem Vollmond einen neuen Song aus dem Album, zu Neumond dann einen alternativen Mix. Das Konzert besteht zur Hälfte aus diesen Liedern, auch das Titelstück wird gespielt, ein in Text und Musik eher schlichtes Werk, dessen Refrain – „Stuff coming out, stuff going in / I’m just a part of everything“ – so lange wiederholt wird, bis man ihn als Ohrwurm mit sich trägt. Auch die übrigen Lieder sind solide, aber wenig aufregend, und die hohen Erwartungen, die aus der langen Pause seit dem letzten regulären Studioalbum mit neuem Material („Up“ von 2002) ebenso resultieren wie aus den häufigen Verweisen Ga­briels auf Hunderte seither komponierte Songs, lösen sich nicht recht ein.