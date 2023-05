Wie knüpft man an Erfolg von früher an?

Ziehen wir einen zurate, der es gerade macht. Peter Fox hat neulich gesagt, er fühle sich eigentlich zu alt für einen Popstar. Was ihn nicht davon abgehalten hat, ein neues Album aufzunehmen. Die Nachricht machte deshalb so Furore, weil sein letztes Soloalbum „Stadtaffe“ vor 15 Jahren erschienen ist.

Elena Witzeck Redakteurin im Feuilleton.





Und weil Peter Fox nicht zu großen Spannungsbögen neigt. Irgendwann heißt es, es komme was Neues, und dann geht es los. Selbst ihn soll seine Entschlossenheit überrascht haben. Jedenfalls hat er angekündigt, seine unverzüglich beginnende Tour zu nutzen, um für die Festivals im Sommer zu proben.

Wer vor 15 Jahren schon Musik gehört hat, also nicht nur Tabaluga, weiß, wie gigantisch groß die Erwartungen an dieses neue Album und den dazugehörigen Auftritt sind. Wer damals die Schule geschwänzt hat, um nach seinem Haus am See zu suchen, will jetzt unter Garantie wissen, wie weiß sein Bart geworden ist.

Ganz passend heißt das neue Album „Love Songs“, was den Gedanken nahelegt, dass beim Sesshaftwerden noch etwas dazwischengekommen ist, auch wenn Peter Fox jetzt versichert, dass es nicht um Liebe im Sinne von Verschossenheit gehe, wie sie Männer in der Mitte des Lebens gern mit großen Gesten zelebrieren, sondern auch um die Liebe zur Musik und so. Klar. Ein bisschen geht es auch ums Älterwerden, das wissen alle, die vorab schon „Ein Auge blau“ gehört haben, einen fabelhaften Song, in dem Peter Fox von Beißspangen rappt.

Musikalisch ist „Love Songs“ wieder einmal sehr ausgefuchst, von sich überlagernden Rhythmen und Beats und Chören bis zum Gastauftritt von Adriano Celentano, der seinen guten Freund Peter grüßt, nachdem er sich jahrelang Kollaborationen verweigert hat.

Diese Woche hat Peter Fox in Potsdam Fragen beantwortet. Da hat er sich bemüht, sich von seinem alten Macho-Ich zu distanzieren. Sprach von Posen, die er jetzt durchschaue. Davon, wie es ihn getroffen habe, als sein Song „Zukunft Pink“ rauskam und alle über kulturelle Aneignung diskutierten. Dass er bereit sei, mehr Steuern zu zahlen, und nicht mehr den Coolen spielen müsse. Dazu lachte er ein bisschen schüchtern.

Für das Popbusiness war das ein sonderbar inniger Moment. Als hätte Peter Fox gedacht: Am Ende zählt doch, was man kann, nicht, was man war. Und dann ging er üben, und man durfte noch ein bisschen zuhören.