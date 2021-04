Nick Cave : Er sah Jesus in der Suppe

Nick Cave bereitet offenbar schon einen Nachlass vor, wie ein Prachtband zeigt. Dort erfährt man auch, was der Sänger alles so zeichnet – zu Meditationszwecken.

Poster der Ausstellung „Stranger Than Kindness“ in Kopenhagen und zugleich Cover des Bildbandes Bild: Anders Sune Berg/Royal Danish Library

Seine Ausgabe des „Penguin Dictionary of Curious and Interesting Words“ ist sehr zerlesen, musste sogar mit Gafferband neu gebunden werden: Das sagt einiges über Nick Caves Hang zur Wörterbuchwilderei, die in seinen Texten durchscheint. Es sagt aber vielleicht auch einiges über sein Talent zur Inszenierung seines Handwerks mittels Artefakten: Jedenfalls kann man beim Anschauen und Lesen eines nun aus der Ausstellung „Stranger Than Kindness“ hervorgegangenen Prachtbandes durchaus den Eindruck eines literarischen Vorlasses bekommen. Lyrisches und bildliches, eigenes und inspirierendes Material verdichtet sich hier zum Gesamtkunstwerk, vom Urheber offenbar schon seit seinen frühen Jahren selbst arrangiert im vollen Bewusstsein, dass es irgendwann Nachlasscharakter haben wird.

Das sieht man auch an den quasi offiziellen Stempeln, die Cave so auf seine Notizbuchseiten gedrückt hat, als wären es Einreisestempel in einem Pass. Sind es ja vielleicht auch: Einreisestempel für die Wörter auf dem Weg vom Chaos zur Ordnung. Erst handschriftliche, manchmal vorläufige Ordnung, dann solche mit der Schreibmaschine, dann auch noch solche durch Montage und Collage – und zwar im wörtlichen Sinne, wie man etwa an dem mit Tesafilm aus Zetteln zusammengeklebten Liedtext für „The Mercy Seat“ sehen kann. Der geht dann noch in die Ordnung der Aufnahme oder des Konzerts ein, die uns beim Hören wiederum Chaos im Kopf bereitet: „A ragged cup, a twisted mop / The face of Jesus in my soup“.