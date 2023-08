Befremdend und verstörend, aber auch unauflösbar wie große Kunst ist an Devo fast alles. Die New-Wave-Band, die 1972 von Kunststudenten der Kent State University in Ohio gegründet wurde, gilt als Wegbereiter des Punks und drehte als eine der ersten Bands Musikvideos. Obwohl Devo seit Jahren kein neues Album veröffentlich haben, sind die Konzerte der aktuellen Tournee gut besucht, vielleicht auch weil die Gefahr, in Nostalgie zu schwelgen, relativ gering ist. Keiner der Musiker, heute alle über 70 Jahre, tat je, als wolle er ewig jugendlich sein. Noch immer tonangebend sind die Gründungsmitglieder Gerald Casale und Mark Mothersbaugh. Das Gespräch fand Stunden vor dem Soundcheck in Berlin statt.

Das letzte Devo-Album ist vor 13 Jahren erschienen, das vorletzte 1990. Geht es bei der Tournee um das, was auf Ihrem Blouson steht: „Reverse Evolution“?