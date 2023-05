Aktualisiert am

Hörgenuss mit einer Unbekannten: Die Singer-Songwriterin Natalie Merchant geht mit selbstgeschriebenem Material nicht gerade verschwenderisch um – ein Grund mehr, nach ihrem neuen Album „Keep Your Courage“ zu greifen.

Unter den amerikanischen Popmusikerinnen sind in der Alterskohorte zwischen 40 und 60 auffällig viele anzutreffen, die man als Frauen mit Vergangenheit bezeichnen könnte – nämlich mit Band-Erfahrungen, aus denen sie, wegen Erfolglosigkeit oder um sich vollends selbst zu verwirklichen, irgendwann die Konsequenzen gezogen und eine Solokarriere eingeschlagen haben.

Edo Reents Redakteur im Feuilleton.

Sie hinterlassen dabei unterschiedlich viel verbrannte Erde. Klassischer Fall ist der Laufpass, den Janis Joplin knallhart und ungerührt Big Brother and the Holding Company gab, nachdem ihr die, nach dem sagenhaften Debüt von 1968, plötzlich doch nicht mehr gut genug war. Oder, natürlich, Diana Ross, der es irgendwann nicht mehr reichte, dass ihr Name auf den späteren Plattencovern mit dem &-Zeichen extra vor den der Supremes gestellt wurde, und lieber ganz alleine vorne stehen wollte.